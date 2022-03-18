https://arabic.sputniknews.com/20220318/سيناتور-روسي-استثمارات-قوية-ستذهب-إلى-شبه-جزيرة-القرم-1060051378.html

سيناتور روسي: استثمارات قوية ستذهب إلى شبه جزيرة القرم

سيناتور روسي: استثمارات قوية ستذهب إلى شبه جزيرة القرم

قال فلاديمير دجباروف، النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية للمجلس الفيدرالي، إن استثمارات قوية ستذهب إلى شبه جزيرة القرم الروسية. 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T09:39+0000

2022-03-18T09:39+0000

2022-03-18T09:39+0000

روسيا

شبه جزيرة القرم الروسية

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وأضاف دجباروف لـ "سبوتنيك": "لقد أظهر الواقع أن سكان القرم اتخذوا القرار الصحيح تماما. إذا قارنا كيف يعيشون في أوكرانيا وكيف يعيش سكان القرم الآن، فشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول جزء من دولة قوية".وتابع دجباروف، "على خلفية توقيف الأصول الأجنبية للشركات والأفراد، ستتعلم الشركات الروسية الدرس الذي تحدث عنه الرئيس (بوتين): "لا يوجد شيء أكثر موثوقية من الاستثمار في بلدك"، وسيبدأ الاستثمار أكثر نشاط في القرم".وأكد دجباروف على أن استثمارات إضافية ستذهب الآن إلى شبه جزيرة القرم، وسيذهب رجال الأعمال والشركات لدينا. وسنجعل شبه جزيرة القرم لؤلؤة الاتحاد الروسي".وختم دجباروف بالقول "يحب العديد من السياح الروس الاسترخاء في شبه جزيرة القرم وبعد الذهاب إلى هناك ستأتي استثمارات قوية وستظهر بنية تحتية متينة وحديثة ، وسوف يتخلى الغالبية العظمى من المواطنين الروس عن عطلاتهم الخارجية ويستمتعون ببلدهم ".وكانت شبه جزيرة القرم قد عادت إلى روسيا، بعد تصويت الأغلبية الساحقة من سكانها لصالح هذه الخطوة في الاستفتاء الشعبي الذي نظم في مارس/ آذار 2014، وذلك على خلفية إسقاط حكومة يانوكوفيتش واندلاع صراع مسلح في جنوب شرقي أوكرانيا بين حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

https://arabic.sputniknews.com/20220317/بوتين-قرار-ضم-شبه-جزيرة-القرم-إلى-روسيا-كان-صحيحا-وفي-الوقت-المناسب-1060019782.html

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