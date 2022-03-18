https://arabic.sputniknews.com/20220318/شركة-أوكرانية-حجم-نقل-الغاز-الروسي-عبر-أوكرانيا-يصل-إلى-حده-الأقصى-اليوم-1060044736.html
شركة أوكرانية: حجم نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا يصل إلى حده الأقصى اليوم
شركة أوكرانية: حجم نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا يصل إلى حده الأقصى اليوم
أعلنت الشركة الأوكرانية المشغلة لأنبوب الغاز الروسي إلى أوروبا، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يصل حجم التشغيل والضخ إلى حده الأقصى بنحو 10 ملايين متر مكعب... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T06:40+0000
2022-03-18T06:40+0000
2022-03-18T06:40+0000
اقتصاد
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وأصدرت الشركة الأوكرانية المشغلة GTS بيانا قالت فيه إنها "تلقت طلبات لزيادة ضخ الغاز عبر محطتي سودجا وسوخرانوفكا ابتداءا من 18 مارس/ آذار".وأضاف البيان: " وبلغت كمية الغاز التي يتم ضخها منذ اليوم نحو 106.2 مليون متر مكعب مقابل 94.6 مليون متر مكعب يوم أمس الخميس".وتابع البيان: "أما بالنسبة لخط أنابيب الغاز يامال-أوروبا الذي يمر الغاز من روسيا عبر بيلاروسيا وبولندا إلى ألمانيا، فلم تطلب شركة غازبروم الروسية من زيادة الضخ الغاز ".وأظهرت تكلفة الغاز في أوروبا تقلبات قوية في الأيام الأخيرة. ونما بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير مراسيم تعترف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين ، وفي 24 فبراير شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
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اقتصاد
شركة أوكرانية: حجم نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا يصل إلى حده الأقصى اليوم
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أعلنت الشركة الأوكرانية المشغلة لأنبوب الغاز الروسي إلى أوروبا، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يصل حجم التشغيل والضخ إلى حده الأقصى بنحو 10 ملايين متر مكعب يوميا.
وأصدرت الشركة الأوكرانية المشغلة GTS بيانا قالت فيه إنها "تلقت طلبات لزيادة ضخ الغاز عبر محطتي سودجا وسوخرانوفكا ابتداءا من 18 مارس/ آذار".
وأضاف البيان: " وبلغت كمية الغاز التي يتم ضخها منذ اليوم نحو 106.2 مليون متر مكعب مقابل 94.6 مليون متر مكعب يوم أمس الخميس".
وتابع البيان: "أما بالنسبة لخط أنابيب الغاز يامال-أوروبا الذي يمر الغاز من روسيا عبر بيلاروسيا وبولندا إلى ألمانيا، فلم تطلب شركة غازبروم الروسية من زيادة الضخ الغاز ".
وأظهرت تكلفة الغاز في أوروبا
تقلبات قوية في الأيام الأخيرة. ونما بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير مراسيم تعترف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين ، وفي 24 فبراير شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.