https://arabic.sputniknews.com/20220318/طهران-تطالب-بغداد-الوفاء-بوعودها-بشأن-إلغاء-تأشيرات-الدخول-بين-البلدين-1060068856.html

طهران تطالب بغداد الوفاء بوعودها بشأن إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين

طهران تطالب بغداد الوفاء بوعودها بشأن إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين

طالب مسؤولون إيرانيون الجانب العراقي الوفاء بوعودهم بشأن إلغاء التأشيرات بين البلدين في المنافذ الحدودية البرية. 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T15:07+0000

2022-03-18T15:07+0000

2022-03-18T15:07+0000

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وجاءت المطالب على لسان مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية والشرطية في إيران، مجيد مير أحمدي، اليوم الجمعة، الذي طالب رئيس الحكومة العراقية "بالوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه" المتعلقة بإلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين في المنافذ الحدودية البرية.ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن مير أحمدي، قوله إن "الكاظمي وعد خلال للقاءين مع السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، بإلغاء تأشیرات الدخول للزائرين الإيرانيين المتوجهين إلى العراق عبر المنافذ البرية اعتبارا من اليوم الخامس عشر من شهر شعبان الجاري".وبيّن المسؤول الإيراني أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد قال أمس الخمس، إنه لا توجد أي مشكلة من جانب طهران حول إلغاء تأشيرات الدخول.الجدير بالذكر، أن بغداد وطهران اتفقتا على إلغاء تأشیرات الدخول بينهما، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في الرحلات الجوية فقط.

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