https://arabic.sputniknews.com/20220318/طهران-تطالب-بغداد-الوفاء-بوعودها-بشأن-إلغاء-تأشيرات-الدخول-بين-البلدين-1060068856.html
طهران تطالب بغداد الوفاء بوعودها بشأن إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين
طهران تطالب بغداد الوفاء بوعودها بشأن إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين
طالب مسؤولون إيرانيون الجانب العراقي الوفاء بوعودهم بشأن إلغاء التأشيرات بين البلدين في المنافذ الحدودية البرية. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T15:07+0000
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وجاءت المطالب على لسان مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية والشرطية في إيران، مجيد مير أحمدي، اليوم الجمعة، الذي طالب رئيس الحكومة العراقية "بالوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه" المتعلقة بإلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين في المنافذ الحدودية البرية.ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن مير أحمدي، قوله إن "الكاظمي وعد خلال للقاءين مع السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، بإلغاء تأشیرات الدخول للزائرين الإيرانيين المتوجهين إلى العراق عبر المنافذ البرية اعتبارا من اليوم الخامس عشر من شهر شعبان الجاري".وبيّن المسؤول الإيراني أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد قال أمس الخمس، إنه لا توجد أي مشكلة من جانب طهران حول إلغاء تأشيرات الدخول.الجدير بالذكر، أن بغداد وطهران اتفقتا على إلغاء تأشیرات الدخول بينهما، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في الرحلات الجوية فقط.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/كردستان-العراق-لا-مانع-من-مشاركة-إيران-بالتحقيق-في-هجمات-أربيل-1059934071.html
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طهران تطالب بغداد الوفاء بوعودها بشأن إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين
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طالب مسؤولون إيرانيون الجانب العراقي الوفاء بوعودهم بشأن إلغاء التأشيرات بين البلدين في المنافذ الحدودية البرية.
وجاءت المطالب على لسان مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية والشرطية في إيران، مجيد مير أحمدي، اليوم الجمعة، الذي طالب رئيس الحكومة العراقية "بالوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه" المتعلقة بإلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين في المنافذ الحدودية البرية.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية
، عن مير أحمدي، قوله إن "الكاظمي وعد خلال للقاءين مع السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، بإلغاء تأشیرات الدخول للزائرين الإيرانيين المتوجهين إلى العراق عبر المنافذ البرية اعتبارا من اليوم الخامس عشر من شهر شعبان الجاري".
ونوه مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية والشرطية في إيران إلى أن العديد من المواطنين الإيرانيين كانوا قد خططوا في وقت سابق لزيارة العتبات المقدسة في العراق، بناء على وعود قدمها رئيس مجلس الوزراء العراقي بإلغاء تأشيرات الدخول في المنافذ البرية.
وبيّن المسؤول الإيراني أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد قال أمس الخمس، إنه لا توجد أي مشكلة من جانب طهران حول إلغاء تأشيرات الدخول.
ونقل عن الرئيس الإيراني توقعه بأن تحقق بغداد وعودها بإلغاء التأشيرات في المنافذ البرية.
الجدير بالذكر، أن بغداد وطهران اتفقتا على إلغاء تأشیرات الدخول بينهما، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في الرحلات الجوية فقط.