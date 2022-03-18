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https://arabic.sputniknews.com/20220318/عشرات-الإصابات-خلال-مواجهات-بين-الفلسطينيين-والقوات-الإسرائيلية-في-الضفة-الغربية-1060074715.html
عشرات الإصابات بين الفلسطينيين خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
عشرات الإصابات بين الفلسطينيين خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
أصيب العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق وبالرصاص المغلف خلال المواجهات التي اندلعت في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T17:36+0000
2022-03-18T17:38+0000
العالم العربي
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وفي بلدة كفر قدوم قضاء مدينة قلقيلية اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، وقال منسق المقاومة الشعبية في كفرقدوم مراد شتيوي لوكالة "سبوتنيك": "المواجهات التي اندلعت مع الجيش الإسرائيلي هي الأعنف منذ سنوات، وقد أصيب 8 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما لصالح مستوطنة “قدوميم” المقامة على أراضي القرية، وسنستمر في هذا النهج ولن نتوقف حتى استرداد حقوقنا".المئات من أبناء البلدة الذين شاركوا في المسيرة رددوا الشعارات الوطنية الداعية لإنهاء القمع الاسرائيلي، وتصعيد المقاومة الشعبية، وقال عضو إقليم حركة فتح في قلقيلية عاكف جمعة: "إن الاحتلال أطلق الرصاص المعدني بكثافة، ونصب الكمائن وتم الاستيلاء على أسطح المنازل القريبة من المواجهات، لكن الشبان تصدوا للجيش الإسرائيلي وأجبروهم على التراجع، وهذا يدل على أنَّ المقاومة الشعبية تتصاعد وتستمر بنسق أكبر وأوسع، فلم نعد نحتمل ما يقوم به الاحتلال في الضفة الغربية ونسعى لمقاومته بكافة الأشكال".ومنذ مطلع يوليو/ تموز عام 2011، تشهد كفر قدوم مسيرات مطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقته القوات الإسرائيلية خلال انتفاضة الأقصى عام 2003، وتتخلل المسيرات مواجهات عنيفة تطلق خلالها القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى لإصابة واعتقال المئات من أبناء القرية عبر سنوات، وتكمن أهمية مدخل القرية في أنه ممر يربط بين كفر قدوم ومحيطها من القرى والبلدات الفلسطينية، ما تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين بعد إغلاقه.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/عشرات-الإصابات-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-مواجهات-بالضفة-الغربية-1059472029.html
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

عشرات الإصابات بين الفلسطينيين خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

17:36 GMT 18.03.2022 (تم التحديث: 17:38 GMT 18.03.2022)
© Sputnikعشرات الإصابات خلال مواجهات في عدة نقاط تماس في الضفة الغربية
عشرات الإصابات خلال مواجهات في عدة نقاط تماس في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik
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أصيب العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق وبالرصاص المغلف خلال المواجهات التي اندلعت في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في مدينة نابلس أحمد جبريل، بأن مواطنا أصيب بالرصاص المعدني في يده، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات في مدينة الخليل وبلدة بيتا قضاء نابلس، جرى علاجهم ميدانيا.
وفي بلدة كفر قدوم قضاء مدينة قلقيلية اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، وقال منسق المقاومة الشعبية في كفرقدوم مراد شتيوي لوكالة "سبوتنيك": "المواجهات التي اندلعت مع الجيش الإسرائيلي هي الأعنف منذ سنوات، وقد أصيب 8 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما لصالح مستوطنة “قدوميم” المقامة على أراضي القرية، وسنستمر في هذا النهج ولن نتوقف حتى استرداد حقوقنا".
المئات من أبناء البلدة الذين شاركوا في المسيرة رددوا الشعارات الوطنية الداعية لإنهاء القمع الاسرائيلي، وتصعيد المقاومة الشعبية، وقال عضو إقليم حركة فتح في قلقيلية عاكف جمعة: "إن الاحتلال أطلق الرصاص المعدني بكثافة، ونصب الكمائن وتم الاستيلاء على أسطح المنازل القريبة من المواجهات، لكن الشبان تصدوا للجيش الإسرائيلي وأجبروهم على التراجع، وهذا يدل على أنَّ المقاومة الشعبية تتصاعد وتستمر بنسق أكبر وأوسع، فلم نعد نحتمل ما يقوم به الاحتلال في الضفة الغربية ونسعى لمقاومته بكافة الأشكال".
ومنذ مطلع يوليو/ تموز عام 2011، تشهد كفر قدوم مسيرات مطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقته القوات الإسرائيلية خلال انتفاضة الأقصى عام 2003، وتتخلل المسيرات مواجهات عنيفة تطلق خلالها القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى لإصابة واعتقال المئات من أبناء القرية عبر سنوات، وتكمن أهمية مدخل القرية في أنه ممر يربط بين كفر قدوم ومحيطها من القرى والبلدات الفلسطينية، ما تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين بعد إغلاقه.
عشرات الإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات بالضفة الغربية، بيتا، فلسطين 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
عشرات الإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات بالضفة الغربية
5 مارس, 07:35 GMT
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