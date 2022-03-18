https://arabic.sputniknews.com/20220318/عضو-مجلس-السيادة-السوداني-نبدي-اهتماما-خاصا-بعملية-الربط-الكهربائي-مع-مصر--1060044493.html
عضو مجلس السيادة السوداني: نبدي اهتماما خاصا بعملية الربط الكهربائي مع مصر
عضو مجلس السيادة السوداني: نبدي اهتماما خاصا بعملية الربط الكهربائي مع مصر
قال عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، إن السودان يبدي اهتماما خاصا بعملية الربط الكهربائي مع مصر، مؤكدا حرص الخرطوم على التعاون المشترك... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T06:43+0000
2022-03-18T06:43+0000
2022-03-18T06:43+0000
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وحسب وكالة الأنباء السودانية، جاء ذلك خلال لقاء كباشي بالقصر الجمهوري بالسفير المصري بالسودان، حسام عيسى، أمس الخميس. وخلال اللقاء تم استعراض مجمل تطورات العلاقات الثنائية، خاصة في جوانبها التنموية ومجالات التعاون في مشاريع البنى التحتية والتعليمية والثقافية وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى متابعة سير تنفيذ بعض مشروعات المشتركة، وخاصة في مجال الربط الكهربائي.وفي السياق، أكد كباشي، حرص السودان على دعم وترقية التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.وبدوره، جدد السفير حسام عيسى، دعم مصر الكامل لعملية الحوار بين السودانيين لتحقيق التوافق الوطني، ودعم جهود التنمية الجارية، ومساندتها للسودان في المحافل الإقليمية والدولية.وأشار السفير المصري، إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان، سيشهد انجازات كبيرة خلال شهر أبريل/نيسان المقبل مع وصول المعدات المصرية للشركة السودانية للكهرباء.وأضاف أن حجم الربط الكهربائي بين البلدين سيقفز من 70 إلى 300 ميغاوات، ليصل تدريجياً إلى1000 ميغاوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/السودان-يدعو-مصر-للإسراع-برفع-قدرة-خط-الربط-الكهربائي-إلى-300-ميغاواط-في-أقرب-وقت-1059367456.html
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مصر, أخبار السودان اليوم, العالم العربي
عضو مجلس السيادة السوداني: نبدي اهتماما خاصا بعملية الربط الكهربائي مع مصر
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قال عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، إن السودان يبدي اهتماما خاصا بعملية الربط الكهربائي مع مصر، مؤكدا حرص الخرطوم على التعاون المشترك مع القاهرة في مختلف المجالات.
وحسب وكالة الأنباء السودانية
، جاء ذلك خلال لقاء كباشي بالقصر الجمهوري بالسفير المصري بالسودان، حسام عيسى، أمس الخميس.
وخلال اللقاء تم استعراض مجمل تطورات العلاقات الثنائية، خاصة في جوانبها التنموية ومجالات التعاون في مشاريع البنى التحتية والتعليمية والثقافية وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى متابعة سير تنفيذ بعض مشروعات المشتركة، وخاصة في مجال الربط الكهربائي.
وفي السياق، أكد كباشي، حرص السودان على دعم وترقية التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.
وبدوره، جدد السفير حسام عيسى، دعم مصر الكامل لعملية الحوار بين السودانيين لتحقيق التوافق الوطني، ودعم جهود التنمية الجارية، ومساندتها للسودان في المحافل الإقليمية والدولية.
وأشار السفير المصري، إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر
والسودان
، سيشهد انجازات كبيرة خلال شهر أبريل/نيسان المقبل مع وصول المعدات المصرية للشركة السودانية للكهرباء.
وأضاف أن حجم الربط الكهربائي بين البلدين سيقفز من 70 إلى 300 ميغاوات، ليصل تدريجياً إلى1000 ميغاوات.