https://arabic.sputniknews.com/20220318/علماء-روساتوم-يقدمون-حلولا-مبتكرة-جديدة-في-مجال-إزالة-التلوث-الإشعاعي-والقياسات-1060073067.html

علماء "روساتوم" يقدمون حلولا مبتكرة جديدة في مجال إزالة التلوث الإشعاعي والقياسات

علماء "روساتوم" يقدمون حلولا مبتكرة جديدة في مجال إزالة التلوث الإشعاعي والقياسات

عقدت شركة "تفيل" للوقود (TVEL) اجتماعا لمجلسها العلمي الفني بقسم "تطوير تقنيات إيقاف تشغيل المرافق الخطرة إشعاعيا ونوويا". 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T16:56+0000

2022-03-18T16:56+0000

2022-03-18T16:56+0000

روسيا

العالم

علوم

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وخلال الاجتماع نظر أعضاء المجلس في نتائج أعمال البحث والتطوير المنجزة، كما ناقشوا المشاريع المخطط لتنفيذها في فترة 2022-2023.وتنفذ أعمال البحث والتطوير هذه، مجموعة خبراء من المصنع السيبيري للكيماويات التابع لشركة "تفيل" (مدينة سيفيرسك، مقاطعة تومسك) والمعهد العلمي لدراسة المواد اللاعضوية الذي يحمل اسم الأكاديمي أندريه بوتشفار (موسكو) والمعهد العلمي لأبحاث الفيزياء النووية الذي يحمل اسم عالم الفيزياء ألكسندر لايبونسكي (مدينة أوبنينسك، مقاطعة كالوغا).وستتيح الحلول المقترحة تنفيذ العمليات المتعلقة بإيقاف تشغيل المرافق النووية عن بعد، ما سيقلل من مستوى تعرض المشغلين للإشعاع.كما سيسهم استخدام مثل هذه التقنيات في تعزيز السلامة وتسيير تلك العمليات بكفاءة أكبر، ما سيساعد على خفض تكلفة تنفيذها بشكل ملحوظ مستقبلا.وأظهرت الاختبارات أن الجهاز يزيل بكفاءة التلوث الإشعاعي على نحو يحسن السلامة البيئية للعمليات الإنتاجية.ولا تتطلب التقنية عند تطبيقها تنظيفا أوليا للأسطح المزمع تطهيرها من الزيوت والطلاء. كما يؤكد التقدير الأولي للتكلفة أن التقنية المختارة تتمتع بتنافسية اقتصادية.نظام الإزالة الجافة للتلوث الإشعاعي للهياكل الإنشائيةنظام الإزالة الجافة للتلوث الإشعاعي للهياكل الإنشائية عن بُعد والذي طُوِّر في المصنع السيبيري للكيماويات أيضا، فيتيح العمل عن بُعد على مسافة معينة من الآلة.ويحل الجهاز مشكلتين رئيسيتين، حيث يتيح العمل عن بعد ويمنع تكون الغبار، ومن هذه الناحية يمكننا القول إن الجهاز لا بديل عنه.نظام لقياس مستويات أشعة غاما وبيتامن ناحية أخرى، طُوِّر في المعهد العلمي لأبحاث الفيزياء النووية الذي يحمل اسم عالم الفيزياء ألكسندر لايبونسكي، نظاما من الألياف البصرية لقياس مستويات أشعة غاما وبيتا في الأماكن التي يصعب الوصول إليها، ويرصد ويسجل النظام قوة إشعاع بيتا وغاما في موقع تثبيت المستشعر.يتسم النظام بالقدرة على مقاومة الإشعاع النيوتروني والعمل في الحقول مرتفعة الإشعاع. يمكن استخدام النظام لقياس الخصائص الكمية لحقول غاما وبيتا. وعلى أساس هذه التقنية من الممكن في المستقبل تطوير قناة لمراقبة مستويات إشعاع غاما للوقود النووي في جهاز إعادة التزود بالوقود في مفاعلات النيوترونات السريعة.وطرح علماء من معهد "أندريه بوتشفار" العلمي لدراسة المواد اللاعضوية مشروعا لتطوير تقنية رصد محتوى النويدات الانشطارية في حاويات النفايات غير المتجانسة بالإضافة إلى تطوير جهاز خاص يعتمد على هذه التقنية.وقال مدير برامج إيقاف التشغيل في شركة "تفيل" فاديم سوخيخ: "تؤكد شركة "تفيل" بصفتها صاحب الطلبية استعدادها لمواصلة تمويل العمل ضمن المشاريع المذكورة مع مراعاة عاملين حيث نعتبر أولاً أنها فرصة لتعميم التكنولوجيا في مختلف مرافق الصناعة النووية، وثانيًا أنها توفر الاستقلالية عن موردي المعدات من الخارج".

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