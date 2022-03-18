https://arabic.sputniknews.com/20220318/عمدة-موسكو-شهدنا-فترة-خطيرة-سابقا-ولكن-تعاملنا-بسرعة-مع-الوضع-1060069443.html

عمدة موسكو: شهدنا فترة خطيرة سابقا ولكن تعاملنا بسرعة مع الوضع

عمدة موسكو: شهدنا فترة خطيرة سابقا ولكن تعاملنا بسرعة مع الوضع

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، أن نحو 300، من بين عدة آلاف من الشركات الأجنبية في موسكو، علقت أنشطتها، ومصيرها في المستقبل... 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T15:23+0000

2022-03-18T15:23+0000

2022-03-18T15:23+0000

روسيا

العالم

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وقال سوبيانين للصحفيين: "نحن نتفهم، أننا قد نواجه تحديات ومشاكل جديدة. هذا ينطبق بشكل خاص على الشركات ذات المشاركة الأجنبية، وهناك الكثير منها في موسكو ... عدة آلاف، ونحو 300 أعلنت بالفعل تعليق أنشطتها".وأكد سوبيانين أن "معدل البطالة في موسكو، حاليا، عند مستوى منخفض، تاريخيا"، مضيفا أن موسكو والبلد ككل، تعاني من صعوبات اقتصادية، مشاكل تتعلق بشكل أساسي بضغط العقوبات الهائل. يمكننا القول إن حربا اقتصادية أعلنت علينا.بالطبع، يشعر الناس بالقلق بشأن ما إذا كانوا سيحصلون على وظيفة، ومقدار ما سيحصلون عليه، وما إذا كانت ستكون هناك بطالة عندما تتوقف الأعمال، أو تسريح العمال .. وما إلى ذلك".وأشار العمدة إلى أن العاصمة شهدت "فترة خطيرة إلى حد ما جراء الجائحة، عندما كان لدى سكان موسكو نفس المخاوف، عندما أجرت عدد من الشركات تخفيضات للأيدي العاملة، على نطاق واسع... ولكن تعاملنا بسرعة مع هذا الوضع في موسكو، وتمت إعادة تهيئة نظام العمل والتوظيف بالكامل، وتم إنشاء أكثر من خمسين مركزا للخدمات المتعددة... وتم إنشاء مراكز رئيسية تعمل على برامج خاصة، بما في ذلك توظيف المواطنين الذين يواجهون صعوبات خاصة: الشباب، سن ما قبل التقاعد، ذوي الإعاقة، الخ".وفرضت الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي؛ كما غادرت شركات عالمية السوق الروسية، جراء ضغط العقوبات.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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