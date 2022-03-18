https://arabic.sputniknews.com/20220318/فرنسا-نأمل-أن-تؤدي-العقوبات-ضد-روسيا-إلى-إجبار-فلاديمير-بوتين-لتغيير-خططه-1060047702.html
فرنسا: نأمل أن تؤدي العقوبات ضد روسيا إلى إجبار فلاديمير بوتين على تغيير خططه
فرنسا: نأمل أن تؤدي العقوبات ضد روسيا إلى إجبار فلاديمير بوتين على تغيير خططه
أعرب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية عن أمله بأن تؤدي العقوبات ضد روسيا إلى إجبار فلاديمير بوتين على تغيير خططه. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T07:55+0000
2022-03-18T07:55+0000
2022-03-18T08:16+0000
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قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، اليوم الجمعة: إن "العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا ردا على غزو موسكو لأوكرانيا بدأت في إحداث "تأثير حقيقي".وأشار أتال لقناة "بي إف إم": التلفزيونية "نأمل أن تجبر هذه العقوبات (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين على تغيير خططه".وأضاف: "هدفنا المتبقي هو الحصول على وقف إطلاق النار". مضيفا أن "الرئيس ماكرون سيتحدث مرة أخرى مع الرئيس الروسي بوتين قريباً".وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار فرنسا
فرنسا: نأمل أن تؤدي العقوبات ضد روسيا إلى إجبار فلاديمير بوتين على تغيير خططه
07:55 GMT 18.03.2022 (تم التحديث: 08:16 GMT 18.03.2022) تابعنا عبر
أعرب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية عن أمله بأن تؤدي العقوبات ضد روسيا إلى إجبار فلاديمير بوتين على تغيير خططه.
قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، اليوم الجمعة: إن "العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا ردا على غزو موسكو لأوكرانيا بدأت في إحداث "تأثير حقيقي".
وأشار أتال لقناة "بي إف إم": التلفزيونية "نأمل أن تجبر هذه العقوبات (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين على تغيير خططه".
وأضاف: "هدفنا المتبقي هو الحصول على وقف إطلاق النار". مضيفا أن "الرئيس ماكرون سيتحدث مرة أخرى مع الرئيس الروسي بوتين قريباً".
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.