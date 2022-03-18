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فرنسا: نأمل أن تؤدي العقوبات ضد روسيا إلى إجبار فلاديمير بوتين على تغيير خططه
فرنسا: نأمل أن تؤدي العقوبات ضد روسيا إلى إجبار فلاديمير بوتين على تغيير خططه
أعرب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية عن أمله بأن تؤدي العقوبات ضد روسيا إلى إجبار فلاديمير بوتين على تغيير خططه. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T07:55+0000
2022-03-18T08:16+0000
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قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، اليوم الجمعة: إن "العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا ردا على غزو موسكو لأوكرانيا بدأت في إحداث "تأثير حقيقي".وأشار أتال لقناة "بي إف إم": التلفزيونية "نأمل أن تجبر هذه العقوبات (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين على تغيير خططه".وأضاف: "هدفنا المتبقي هو الحصول على وقف إطلاق النار". مضيفا أن "الرئيس ماكرون سيتحدث مرة أخرى مع الرئيس الروسي بوتين قريباً".وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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العالم, روسيا, أخبار فرنسا

فرنسا: نأمل أن تؤدي العقوبات ضد روسيا إلى إجبار فلاديمير بوتين على تغيير خططه

07:55 GMT 18.03.2022 (تم التحديث: 08:16 GMT 18.03.2022)
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
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أعرب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية عن أمله بأن تؤدي العقوبات ضد روسيا إلى إجبار فلاديمير بوتين على تغيير خططه.
قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، اليوم الجمعة: إن "العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا ردا على غزو موسكو لأوكرانيا بدأت في إحداث "تأثير حقيقي".
وأشار أتال لقناة "بي إف إم": التلفزيونية "نأمل أن تجبر هذه العقوبات (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين على تغيير خططه".
وأضاف: "هدفنا المتبقي هو الحصول على وقف إطلاق النار". مضيفا أن "الرئيس ماكرون سيتحدث مرة أخرى مع الرئيس الروسي بوتين قريباً".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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