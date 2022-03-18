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https://arabic.sputniknews.com/20220318/فزاعات-وزومبي-يسيطرون-على-بوليفارد-الرياض-1060061974.html
فزاعات وزومبي يسيطرون على بوليفارد الرياض
فزاعات وزومبي يسيطرون على بوليفارد الرياض
أظهرت صور منتشرة على نطاق واسع التفاعل الهائل للسعوديين مع حفلة الأزياء التنكرية التي استمرت يومين، والتي أعلن عنها، في وقت سابق من هذا الأسبوع، رئيس الهيئة... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T14:05+0000
2022-03-18T14:05+0000
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من باتمان إلى "تومي" شيلبي، رسم الشخصيات من الذكور والإناث من مختلف الأعمار والخلفيات مشهدًا ملونًا في مناطق موسم الرياض بأزيائهم.حضر حشد كبير من الزوار حفلة تنكرية بأزياء تبدو أقرب إلى الأنماط المرتبطة بشخصيات الخيال العلمي وافتتاحيات الأفلام والخيال الشعبي.وأسهم موسم الرياض في مضاعفة عدد الزوار والحضور للمنطقتين، حيث أتاح الدخول المجاني لكل من يرتدي أزياء الحفلة.امتلأت الشاشات المربعة في بوليفارد الرياض بمشاهد الأزياء التنكرية، وتصاميم وأنماط مختلفة من الأزياء التي يرتديها الزوار. كما تم توزيع العديد من الجوائز، بما في ذلك سيارتين و40 بلاي ستيشن، لأفضل المشاركين. تعتبر "بوليفارد الرياض" أهم وأكبر وجهة ليس فقط في موسم الرياض 2021 بل في المملكة بأكملها. تضم العديد من أماكن الترفيه، ومحلات التسوق، ومراكز الألعاب، ودور السينما، والمقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى الفعاليات الداخلية والخارجية المناسبة للعائلات والأفراد. تحيط به العروض المسرحية والموسيقية التي تناسب أذواق جميع الزوار. من ناحية أخرى، يقدم "وينتر وندرلاند" خدماته لجميع أفراد الأسرة.يحتوي بوليفارد الرياض على سبع مناطق فرعية للألعاب بهويات محددة بما في ذلك Horror Adventures و Magical Chest و Dreamland Carnival و Eastern Snow Forest و Western Snow Forest و Winter Festival و Wonderland Road.
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фото, صور, وسائط متعددة, أخبار السعودية اليوم, السعودية

فزاعات وزومبي يسيطرون على بوليفارد الرياض

14:05 GMT 18.03.2022
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أظهرت صور منتشرة على نطاق واسع التفاعل الهائل للسعوديين مع حفلة الأزياء التنكرية التي استمرت يومين، والتي أعلن عنها، في وقت سابق من هذا الأسبوع، رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، والتي تستمر اليوم الجمعة.
© REUTERS / Ahmed Yosri أشخاص يلتقطون صورة سيلفي أثناء مشاركتهم في فعالية ترفيهية - حفل الأزياء التنكرية" في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 مارس 2022
أشخاص يلتقطون صورة سيلفي أثناء مشاركتهم في فعالية ترفيهية - حفل الأزياء التنكرية في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
1/8
© REUTERS / Ahmed Yosri
أشخاص يلتقطون صورة سيلفي أثناء مشاركتهم في فعالية ترفيهية - حفل الأزياء التنكرية" في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 مارس 2022
© REUTERS / Ahmed Yosri مواطنون يشاركون في فعالية ترفيهية - حفل الأزياء التنكرية في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 مارس 2022
مواطنون يشاركون في فعالية ترفيهية - حفل الأزياء التنكرية في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
2/8
© REUTERS / Ahmed Yosri
مواطنون يشاركون في فعالية ترفيهية - حفل الأزياء التنكرية في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 مارس 2022
© REUTERS / Ahmed Yosri

امرأة ترتدي زيا تنكريا أثناء مشاركتها في فعالية ترفيهية - حفل الأزياء التنكرية في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 مارس/آذار 2022

امرأة ترتدي زيا تنكريا أثناء مشاركتها في فعالية ترفيهية - حفل الأزياء التنكرية في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 مارس/آذار 2022 - سبوتنيك عربي
3/8
© REUTERS / Ahmed Yosri

امرأة ترتدي زيا تنكريا أثناء مشاركتها في فعالية ترفيهية - حفل الأزياء التنكرية في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 مارس/آذار 2022

© REUTERS / Ahmed Yosri مواطنون يشاركون في فعالية ترفيهية - حفل الأزياء التنكرية في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 مارس 2022
مواطنون يشاركون في فعالية ترفيهية - حفل الأزياء التنكرية في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
4/8
© REUTERS / Ahmed Yosri
مواطنون يشاركون في فعالية ترفيهية - حفل الأزياء التنكرية في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 مارس 2022
© REUTERS / Ahmed Yosriمواطنون يشاركون في فعالية ترفيهية - حفل الأزياء التنكرية في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 مارس 2022
مواطنون يشاركون في فعالية ترفيهية - حفل الأزياء التنكرية في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
5/8
© REUTERS / Ahmed Yosri
مواطنون يشاركون في فعالية ترفيهية - حفل الأزياء التنكرية في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 مارس 2022
© REUTERS / Ahmed Yosriأشخاص يلتقطون صورا أثناء مشاركتهم في فعالية ترفيهية - حفل الأزياء التنكرية" في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 مارس 2022
أشخاص يلتقطون صورا أثناء مشاركتهم في فعالية ترفيهية - حفل الأزياء التنكرية في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
6/8
© REUTERS / Ahmed Yosri
أشخاص يلتقطون صورا أثناء مشاركتهم في فعالية ترفيهية - حفل الأزياء التنكرية" في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 مارس 2022
© REUTERS / Ahmed Yosriأشخاص يلتقطون صورا أثناء مشاركتهم في فعالية ترفيهية - حفل الأزياء التنكرية في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 مارس 2022
أشخاص يلتقطون صورا أثناء مشاركتهم في فعالية ترفيهية - حفل الأزياء التنكرية في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
7/8
© REUTERS / Ahmed Yosri
أشخاص يلتقطون صورا أثناء مشاركتهم في فعالية ترفيهية - حفل الأزياء التنكرية في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 مارس 2022
© REUTERS / Ahmed Yosriإحدى الشخصيات المشاركة في فعالية ترفيهية - حفل الأزياء التنكرية في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 مارس 2022
إحدى الشخصيات المشاركة في فعالية ترفيهية - حفل الأزياء التنكرية في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
8/8
© REUTERS / Ahmed Yosri
إحدى الشخصيات المشاركة في فعالية ترفيهية - حفل الأزياء التنكرية في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 مارس 2022
من باتمان إلى "تومي" شيلبي، رسم الشخصيات من الذكور والإناث من مختلف الأعمار والخلفيات مشهدًا ملونًا في مناطق موسم الرياض بأزيائهم.
حضر حشد كبير من الزوار حفلة تنكرية بأزياء تبدو أقرب إلى الأنماط المرتبطة بشخصيات الخيال العلمي وافتتاحيات الأفلام والخيال الشعبي.
وأسهم موسم الرياض في مضاعفة عدد الزوار والحضور للمنطقتين، حيث أتاح الدخول المجاني لكل من يرتدي أزياء الحفلة.
امتلأت الشاشات المربعة في بوليفارد الرياض بمشاهد الأزياء التنكرية، وتصاميم وأنماط مختلفة من الأزياء التي يرتديها الزوار. كما تم توزيع العديد من الجوائز، بما في ذلك سيارتين و40 بلاي ستيشن، لأفضل المشاركين.
تعتبر "بوليفارد الرياض" أهم وأكبر وجهة ليس فقط في موسم الرياض 2021 بل في المملكة بأكملها. تضم العديد من أماكن الترفيه، ومحلات التسوق، ومراكز الألعاب، ودور السينما، والمقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى الفعاليات الداخلية والخارجية المناسبة للعائلات والأفراد. تحيط به العروض المسرحية والموسيقية التي تناسب أذواق جميع الزوار. من ناحية أخرى، يقدم "وينتر وندرلاند" خدماته لجميع أفراد الأسرة.
يحتوي بوليفارد الرياض على سبع مناطق فرعية للألعاب بهويات محددة بما في ذلك Horror Adventures و Magical Chest و Dreamland Carnival و Eastern Snow Forest و Western Snow Forest و Winter Festival و Wonderland Road.
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