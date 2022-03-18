https://arabic.sputniknews.com/20220318/فزاعات-وزومبي-يسيطرون-على-بوليفارد-الرياض-1060061974.html

فزاعات وزومبي يسيطرون على بوليفارد الرياض

فزاعات وزومبي يسيطرون على بوليفارد الرياض

أظهرت صور منتشرة على نطاق واسع التفاعل الهائل للسعوديين مع حفلة الأزياء التنكرية التي استمرت يومين، والتي أعلن عنها، في وقت سابق من هذا الأسبوع، رئيس الهيئة... 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T14:05+0000

2022-03-18T14:05+0000

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من باتمان إلى "تومي" شيلبي، رسم الشخصيات من الذكور والإناث من مختلف الأعمار والخلفيات مشهدًا ملونًا في مناطق موسم الرياض بأزيائهم.حضر حشد كبير من الزوار حفلة تنكرية بأزياء تبدو أقرب إلى الأنماط المرتبطة بشخصيات الخيال العلمي وافتتاحيات الأفلام والخيال الشعبي.وأسهم موسم الرياض في مضاعفة عدد الزوار والحضور للمنطقتين، حيث أتاح الدخول المجاني لكل من يرتدي أزياء الحفلة.امتلأت الشاشات المربعة في بوليفارد الرياض بمشاهد الأزياء التنكرية، وتصاميم وأنماط مختلفة من الأزياء التي يرتديها الزوار. كما تم توزيع العديد من الجوائز، بما في ذلك سيارتين و40 بلاي ستيشن، لأفضل المشاركين. تعتبر "بوليفارد الرياض" أهم وأكبر وجهة ليس فقط في موسم الرياض 2021 بل في المملكة بأكملها. تضم العديد من أماكن الترفيه، ومحلات التسوق، ومراكز الألعاب، ودور السينما، والمقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى الفعاليات الداخلية والخارجية المناسبة للعائلات والأفراد. تحيط به العروض المسرحية والموسيقية التي تناسب أذواق جميع الزوار. من ناحية أخرى، يقدم "وينتر وندرلاند" خدماته لجميع أفراد الأسرة.يحتوي بوليفارد الرياض على سبع مناطق فرعية للألعاب بهويات محددة بما في ذلك Horror Adventures و Magical Chest و Dreamland Carnival و Eastern Snow Forest و Western Snow Forest و Winter Festival و Wonderland Road.

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