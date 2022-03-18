https://arabic.sputniknews.com/20220318/قائد-القوة-البحرية-الإيرانية-لا-نسمح-للعدو-بتمرير-أي-من-مخططاته-الشريرة-1060064993.html

قائد القوة البحرية الإيرانية: لا نسمح للعدو بتمرير أي من مخططاته الشريرة

قائد القوة البحرية الإيرانية: لا نسمح للعدو بتمرير أي من مخططاته الشريرة

قال قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الجمعة، إن الإيرانيين لا يسمحون للعدو بتمرير أي من مخططاته الشريرة وسوف يسحقونه مثل ذبابة. 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T14:03+0000

2022-03-18T14:03+0000

2022-03-18T14:03+0000

إيران

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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، أن تصريحات الأدميرال شهرام إيراني، جاءت خلال مراسم انطلاق مجموعة من السفن القتالية التابعة للقوة البحرية للجيش إلى المياه الدولية الحرة.وقال شهرام إيراني: "يجب أن نكون يقظين لأن العدو يحاول التسلل من خلال بعض الثغرات، وهو يتربص بنا ويستخدم كل ما في وسعه لاستهداف أبناء الشعب الإيراني والعائلات للتأثير على أفکارهم عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".وأكد قائد البحرية الإيرانية أن عدو بلاده لا يريد لإيران أن يترسخ في هندسة القوة العالمية، مشيرا إلى أن هذا العدو يبذل قصارى جهده لمنع ذلك من خلال التسلل عبر بعض الثغرات.وأشار الأدميرال الإيراني إلى أن الإيرانيين لا يسمحون للعدو بتمرير أي من مخططاته الشريرة وسوف يسحقونه مثل ذبابة صغيرة.وفي السياق نفسه، انطلقت اليوم الجمعة، المجموعة الـ 81 للأسطول الإيراني نحو المياه الدولية البعيدة في مراسم أقيمت في بندر عباس، وذلك بحضور قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني.وكان الأدميرال إيراني في وداع المجموعة الـ 81 للأسطول الإيراني المتكونة من المدمرة "البرز" وسفينة الاسناد اللوجستي.ويذكر أن الجيش الإيراني قد أرسل، حتى الآن، 81 دورية بحرية إلى المياه الدولية، بهدف حماية المصالح الوطنية والخطوط التجارية والملاحية لبلاده في المياه البعيدة والدولية.

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