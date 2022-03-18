https://arabic.sputniknews.com/20220318/قاديروف-بايدن-مصاب-بالشيخوخة-وفقد-مؤخرا-ما-تبقى-من-عقله-1060055032.html
قاديروف: بايدن مصاب بالشيخوخة وفقد مؤخرا ما تبقى من عقله
قاديروف: بايدن مصاب بالشيخوخة وفقد مؤخرا ما تبقى من عقله
قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قاديروف، اليوم الجمعة، عبر قناته على "تيليغرام" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن مصاب بالشيخوخة، مؤكدا أنه فقد مؤخرا ما تبقى... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T10:35+0000
2022-03-18T10:35+0000
2022-03-18T10:35+0000
روسيا
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وقال قاديروف: "اسمحوا لي أن أذكركم أننا نتحدث عن جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة. هذا هو نفس الشخص الذي ارتكب في حياته الكثير من الشر ضد الإنسانية لدرجة أن كل فعل قام به تقريبًا من أي يوم يكفي لإحضاره إلى المحكمة الأشد قسوة في العالم".وأكد قاديروف أن جميع تصرفات جو بايدن موجهة فقط لصالح الاقتصاد الأمريكي، وتدمير دول أخرى، فهو مثل العديد من أسلافه، "يستمتع حرفيًا بالفوضى في مناطق أخرى"، على حد تعبيره.واختتم قاديروف: "هذا المجنون الذي يتخيل نفسه قائدا عالميا لديه الجرأة على تقييم رئيسنا؟! لا يوجد اليوم مجرم عسكري واقتصادي سيئ السمعة بين القادة الحاليين للدول مثل جو بايدن. مثال نموذجي على طاغية استبدادي وطاغية متعطش للسلطة. إن العالم المتحضر بأسره يفهم هذا جيدًا. المشكلة الوحيدة هي أنه لا يجرؤ الجميع على التعبير عنها. لكن كل شيء له وقته. دعونا لا نستبق الأمور".
https://arabic.sputniknews.com/20220316/قاديروف-الجيش-الروسي-بالقرب-من-ماريوبول-ينقذ-القوات-الخاصة-من-حصار-قطاع-الطرق-1060001151.html
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روسيا
قاديروف: بايدن مصاب بالشيخوخة وفقد مؤخرا ما تبقى من عقله
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قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قاديروف، اليوم الجمعة، عبر قناته على "تيليغرام" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن مصاب بالشيخوخة، مؤكدا أنه فقد مؤخرا ما تبقى من عقله.
وقال قاديروف: "اسمحوا لي أن أذكركم أننا نتحدث عن جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة. هذا هو نفس الشخص الذي ارتكب في حياته الكثير من الشر ضد الإنسانية لدرجة أن كل فعل قام به تقريبًا من أي يوم يكفي لإحضاره إلى المحكمة الأشد قسوة في العالم".
وأضاف: "بايدن علنًا قدم هذا الدليل على حشيته بكل فخر، متذكرًا كيف تم، بمبادرة شخصية منه، قصف بلغراد وتدمير الأحياء الصربية. هو الذي أعطى الأمر لسلاح الجو بقصف سوريا، وبعد ذلك اتضح أنه لا يعرف شيئًا عن منطقة العمليات هناك. كما نتذكر كيف أصر بايدن، كعضو في مجلس شيوخ، بشدة على الحاجة إلى غزو العراق. ولن ينسى العالم الفظائع التي ارتكبها الأمريكيون في بغداد. إن الأسلحة الأمريكية التي يتلقاها النازيون بناءً على أوامر بايدن هي التي تحول اليوم مدن أوكرانيا إلى خراب وتقتل المدنيين".
وأكد قاديروف أن جميع تصرفات جو بايدن موجهة فقط لصالح الاقتصاد الأمريكي، وتدمير دول أخرى، فهو مثل العديد من أسلافه، "يستمتع حرفيًا بالفوضى في مناطق أخرى"، على حد تعبيره.
واختتم قاديروف: "هذا المجنون الذي يتخيل نفسه قائدا عالميا لديه الجرأة على تقييم رئيسنا؟! لا يوجد اليوم مجرم عسكري واقتصادي سيئ السمعة بين القادة الحاليين للدول مثل جو بايدن. مثال نموذجي على طاغية استبدادي وطاغية متعطش للسلطة. إن العالم المتحضر بأسره يفهم هذا جيدًا. المشكلة الوحيدة هي أنه لا يجرؤ الجميع على التعبير عنها. لكن كل شيء له وقته. دعونا لا نستبق الأمور".