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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220318/قوات-لوغانسك-بدعم-روسي-تحرر-أكثر-من-90-من-أراضي-الجمهورية-1060046767.html
قوات لوغانسك بدعم روسي تحرر أكثر من 90% من أراضي الجمهورية
قوات لوغانسك بدعم روسي تحرر أكثر من 90% من أراضي الجمهورية
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيانها الصباحي بأن قوات جمهورية لوغانسك قامت بتحرير أكثر من 90% من أراضي الجمهورية بدعم من القوات المسلحة الروسية. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T07:44+0000
2022-03-18T07:44+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
روسيا
العالم
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وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية، اليوم الجمعة: "حررت قوات جمهورية لوغانسك أكثر من 90% من أراضي الجمهورية بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، وفي الوقت الحاضر ، تقوم وحدات جمهورية لوغانسك الشعبية بالقضاء على مجاميع متفرقة من القوميين في الضواحي الجنوبية لبلدة روبيجني المحررة".وقامت الوزارة بنشر خريطة توضيحية للمناطق المحررة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.وأضاف متحدث الوزارة: "خلال الليلة الماضية، أسقطت أنظمة الطيران والدفاع الجوي التابعة للقوات الروسية 6 طائرات مسيرة فوق أوكرانيا، بينها واحدة من طراز "بيرقدرا تي في2".وتابع: "دمر سلاح الجو الروسي 81 هدفًا عسكريًا في أوكرانيا، بما في ذلك 4 راجمات صواريخ و3 مراكز قيادة و8 مستودعات ذخيرة و 28 مركز للعتاد العسكري".وختم البيان: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة ، تم تدمير ما يلي: 183 طائرة مسيرة و 1406 دبابة وعربة ومدرعة قتالية و 138 راجمة صواريخ و 535 مدفعية ميدانية ومدفع هاون اضافة الى 1197 قطعة عسكرية".
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رصد عسكري, روسيا, العالم

قوات لوغانسك بدعم روسي تحرر أكثر من 90% من أراضي الجمهورية

07:44 GMT 18.03.2022
© Sputnik . Иван Родионов / الذهاب إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . Иван Родионов
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أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيانها الصباحي بأن قوات جمهورية لوغانسك قامت بتحرير أكثر من 90% من أراضي الجمهورية بدعم من القوات المسلحة الروسية.
وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية، اليوم الجمعة: "حررت قوات جمهورية لوغانسك أكثر من 90% من أراضي الجمهورية بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، وفي الوقت الحاضر ، تقوم وحدات جمهورية لوغانسك الشعبية بالقضاء على مجاميع متفرقة من القوميين في الضواحي الجنوبية لبلدة روبيجني المحررة".
وقامت الوزارة بنشر خريطة توضيحية للمناطق المحررة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وأضاف متحدث الوزارة: "خلال الليلة الماضية، أسقطت أنظمة الطيران والدفاع الجوي التابعة للقوات الروسية 6 طائرات مسيرة فوق أوكرانيا، بينها واحدة من طراز "بيرقدرا تي في2".
وتابع: "دمر سلاح الجو الروسي 81 هدفًا عسكريًا في أوكرانيا، بما في ذلك 4 راجمات صواريخ و3 مراكز قيادة و8 مستودعات ذخيرة و 28 مركز للعتاد العسكري".
وختم البيان: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة ، تم تدمير ما يلي: 183 طائرة مسيرة و 1406 دبابة وعربة ومدرعة قتالية و 138 راجمة صواريخ و 535 مدفعية ميدانية ومدفع هاون اضافة الى 1197 قطعة عسكرية".
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