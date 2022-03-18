https://arabic.sputniknews.com/20220318/قيادي-جنوبي-لـسبوتنيك-إفقار-الجنوب-ونشر-الفوضى-مقصود-1060051001.html

قيادي جنوبي لـ"سبوتنيك": إفقار الجنوب ونشر الفوضى "مقصود"

قيادي جنوبي لـ"سبوتنيك": إفقار الجنوب ونشر الفوضى "مقصود"

قال رئيس تكتل الجبهة الوطنية لتحرير واستقلال الجنوب، محمد علي شايف، إن الإضطرابات الأمنية وندرة الخدمات في الجنوب "مقصودة"، لإشغالهم عن قضيتهم الرئيسية ولتمرير... 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T09:25+0000

2022-03-18T09:25+0000

2022-03-18T09:25+0000

أخبار اليمن الأن

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وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، عمليات عدم الاستقرار الأمني والمعيشي للشعب الجنوبي وإشغاله بمعيشته وخدماته، كل هذا مقصود لصرف الجنوبيين عن الوقوف خلف قضيتهم، وبالتالي تمر أجندة التحالف كما يريدها هو، لا كما يريدها الجنوبيون.وأكد أن الجنوبيون المنضوين داخل سلطة صنعاء لا يزالون يقومون بغرس الفتن حتى لا تتوحد الكلمة الجنوبية على الهدف المطلوب، كما أن لدينا جنوبيين في السلطة أو ما يسمى بقوى الشرعية، يعملون بالاتفاق مع التحالف على إيجاد تنوع وتباين بين الجنوبيين، بحيث لا تكون هناك قوة مؤثرة، أو أن يعطى المجلس الانتقالي حق تمثيل الشعب الجنوبي في استعادة دولته المستقلة بحدودها الدولية المتعارف عليها.وتابع "حتى الآن لم نجد أي اعتراف من التحالف أو السعودية والإمارات بالقضية الجنوبية، رغم أن كل القرابين التي تقدم في الجبهات هى من أبناء الجنوب".ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220314/جنوب-اليمن-هل-تصبح-القضية-الأكثر-تعقيدا-من-الحرب-الراهنة-1059901734.html

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أخبار اليمن الأن