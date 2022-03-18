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كابل إنترنت غوغل يصل إلى أفريقيا مع وعود بمضاعفة السرعة
كابل إنترنت غوغل يصل إلى أفريقيا مع وعود بمضاعفة السرعة
أعلنت شركة غوغل، عملاق الصناعات التكنولوجية، اليوم الجمعة، وصول كابل الإنترنت المملوك لها تحت سطح البحر إلى توغو. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T16:40+0000
2022-03-18T16:40+0000
مجتمع
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ونقلت "رويترز" عن الشركة وعدها بمضاعفة سرعات الإنترنت للملايين في أفريقيا في أحدث خطوة في مشروع ينفذ على مدى عدة أعوام لتوفير خدمة أرخص للمستخدمين في جميع أنحاء القارة السمراء.وأوضحت غوغل في بيان لها إن "كابل إكيانو هو الأول من نوعه الذي يصل إلى أفريقيا، بعد أن شق طريقه من البرتغال وسيضاعف سرعة الإنترنت لسكان توغو البالغ عددهم 8 ملايين نسمة".يشار إلى أن الكابل الجديد سيصل أيضا إلى نيجيريا وناميبيا وجنوب أفريقيا مع وجود فروع محتملة تقدم وصلات إلى البلدان المجاورة، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل بنهاية العام.وفي وقت سابق، أعلنت شركة غوغل " LLC"، أنها وقعت اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة "Mandiant، Inc"، المختصة في الأمن السيبراني.في صفقة نقدية تقدر قيمتها بنحو 5.4 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك صافي نقود" Mandiant". عند انتهاء عملية الاستحواذ، سينضم "Mandiant" إلى "غوغل كلاود"، بحسب بيان نشره موقع "غوغل".وجاء في البيان: "تواجه المنظمات تحديات الأمن السيبراني التي تسارعت في وتيرتها وشدتها وتنوعها، مما يخلق حتمية أمنية عالمية". لمواجهة هذه المخاطر، تحتاج الشركات إلى أن تكون قادرة على اكتشاف الخصوم والاستجابة لهم بسرعة، تحليل وأتمتة معلومات التهديد لتوسيع نطاق اكتشاف التهديدات عبر المنظمات.
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مجتمع

كابل إنترنت غوغل يصل إلى أفريقيا مع وعود بمضاعفة السرعة

16:40 GMT 18.03.2022
© REUTERS / Reuters Staffشعار شركة "غوغل" الأمريكية
شعار شركة غوغل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / Reuters Staff
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أعلنت شركة غوغل، عملاق الصناعات التكنولوجية، اليوم الجمعة، وصول كابل الإنترنت المملوك لها تحت سطح البحر إلى توغو.
ونقلت "رويترز" عن الشركة وعدها بمضاعفة سرعات الإنترنت للملايين في أفريقيا في أحدث خطوة في مشروع ينفذ على مدى عدة أعوام لتوفير خدمة أرخص للمستخدمين في جميع أنحاء القارة السمراء.
وأوضحت غوغل في بيان لها إن "كابل إكيانو هو الأول من نوعه الذي يصل إلى أفريقيا، بعد أن شق طريقه من البرتغال وسيضاعف سرعة الإنترنت لسكان توغو البالغ عددهم 8 ملايين نسمة".
يشار إلى أن الكابل الجديد سيصل أيضا إلى نيجيريا وناميبيا وجنوب أفريقيا مع وجود فروع محتملة تقدم وصلات إلى البلدان المجاورة، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل بنهاية العام.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة غوغل " LLC"، أنها وقعت اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة "Mandiant، Inc"، المختصة في الأمن السيبراني.
في صفقة نقدية تقدر قيمتها بنحو 5.4 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك صافي نقود" Mandiant". عند انتهاء عملية الاستحواذ، سينضم "Mandiant" إلى "غوغل كلاود"، بحسب بيان نشره موقع "غوغل".
وجاء في البيان: "تواجه المنظمات تحديات الأمن السيبراني التي تسارعت في وتيرتها وشدتها وتنوعها، مما يخلق حتمية أمنية عالمية". لمواجهة هذه المخاطر، تحتاج الشركات إلى أن تكون قادرة على اكتشاف الخصوم والاستجابة لهم بسرعة، تحليل وأتمتة معلومات التهديد لتوسيع نطاق اكتشاف التهديدات عبر المنظمات.
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