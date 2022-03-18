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https://arabic.sputniknews.com/20220318/كوريا-الجنوبية-وتركيا-تفتتحان-أكبر-جسر-تاريخي-في-العالم-على-مضيق-الدردنيل-1060057362.html
كوريا الجنوبية وتركيا تفتتحان أكبر جسر تاريخي في العالم على مضيق الدردنيل
كوريا الجنوبية وتركيا تفتتحان أكبر جسر تاريخي في العالم على مضيق الدردنيل
قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، كيم بو كيم، إن افتتاح جسر "تشاناكالي 1915" التاريخي في تركيا سيكون بمثابة فرصة جيدة لعرض التكنولوجيا التي توصلت إليها بلاده... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T11:49+0000
2022-03-18T11:49+0000
العالم
اقتصاد
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وقال كيم، خلال زيارة أجراها إلى تركيا تستغرق ثلاثة أيام، اجتمع خلالها مع رجال الأعمال الكوريين الجنوبيين في أنقرة، إن "جسر "تشاناكالي 1915"، والذي يمكننا التباهي بتكنولوجيتنا من خلاله أمام العالم، سيتم افتتاحه قريبا".ويحضر كيم، الذي يقوم برحلة إلى تركيا هي الأولى منذ تسع سنوات لرئيس وزراء كوري جنوبي، حفل افتتاح جسر "تشاناكالي 1915"، اليوم الجمعة، بحسب "koreaherald".وبني الجسر بواسطة " كونسورتيوم"، التي تدير المشروع من مرحلة الإنشاء إلى التمويل وستكون مسؤولة عن التشغيل أيضا، وهي عبارة عن تجمع لعدد من المؤسسات منها "SK Ecoplant" الكورية الجنوبية.
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العالم, اقتصاد

كوريا الجنوبية وتركيا تفتتحان أكبر جسر تاريخي في العالم على مضيق الدردنيل

11:49 GMT 18.03.2022
© Sputnik . Kemal Aslan  / الذهاب إلى بنك الصورجسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
جسر تشاناكالي 1915 المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . Kemal Aslan
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قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، كيم بو كيم، إن افتتاح جسر "تشاناكالي 1915" التاريخي في تركيا سيكون بمثابة فرصة جيدة لعرض التكنولوجيا التي توصلت إليها بلاده ومن أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي بين البلدين.
وقال كيم، خلال زيارة أجراها إلى تركيا تستغرق ثلاثة أيام، اجتمع خلالها مع رجال الأعمال الكوريين الجنوبيين في أنقرة، إن "جسر "تشاناكالي 1915"، والذي يمكننا التباهي بتكنولوجيتنا من خلاله أمام العالم، سيتم افتتاحه قريبا".
© Sputnik . Kemal Aslan  / الذهاب إلى بنك الصورجسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
جسر تشاناكالي 1915 المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
جسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
© Sputnik . Kemal Aslan
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ونوه الوزير الكوري الجنوبي إلى أن افتتاح هذا الجسر سيكون فرصة جيدة لعرض نظام التمويل الخاص الذي تعمل به كوريا الجنوبية.

© Sputnik . Kemal Aslan  / الذهاب إلى بنك الصورجسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
جسر تشاناكالي 1915 المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
جسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
© Sputnik . Kemal Aslan
/
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ويحضر كيم، الذي يقوم برحلة إلى تركيا هي الأولى منذ تسع سنوات لرئيس وزراء كوري جنوبي، حفل افتتاح جسر "تشاناكالي 1915"، اليوم الجمعة، بحسب "koreaherald".

الجدير بالذكر أن جسر "تشاناكالي 1915"، الذي يمتد على مضيق الدردنيل في شمال غرب تركيا، هو أطول جسر معلق في العالم، ويبلغ طوله 2023 مترا.

© Sputnik . Kemal Aslan  / الذهاب إلى بنك الصورجسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
جسر تشاناكالي 1915 المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
جسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
© Sputnik . Kemal Aslan
/
الذهاب إلى بنك الصور
وبني الجسر بواسطة " كونسورتيوم"، التي تدير المشروع من مرحلة الإنشاء إلى التمويل وستكون مسؤولة عن التشغيل أيضا، وهي عبارة عن تجمع لعدد من المؤسسات منها "SK Ecoplant" الكورية الجنوبية.
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