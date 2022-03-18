كوريا الجنوبية وتركيا تفتتحان أكبر جسر تاريخي في العالم على مضيق الدردنيل
© Sputnik . Kemal Aslan / الذهاب إلى بنك الصورجسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، كيم بو كيم، إن افتتاح جسر "تشاناكالي 1915" التاريخي في تركيا سيكون بمثابة فرصة جيدة لعرض التكنولوجيا التي توصلت إليها بلاده ومن أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي بين البلدين.
وقال كيم، خلال زيارة أجراها إلى تركيا تستغرق ثلاثة أيام، اجتمع خلالها مع رجال الأعمال الكوريين الجنوبيين في أنقرة، إن "جسر "تشاناكالي 1915"، والذي يمكننا التباهي بتكنولوجيتنا من خلاله أمام العالم، سيتم افتتاحه قريبا".
© Sputnik . Kemal Aslan / الذهاب إلى بنك الصورجسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
جسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
ونوه الوزير الكوري الجنوبي إلى أن افتتاح هذا الجسر سيكون فرصة جيدة لعرض نظام التمويل الخاص الذي تعمل به كوريا الجنوبية.
© Sputnik . Kemal Aslan / الذهاب إلى بنك الصورجسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
جسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
ويحضر كيم، الذي يقوم برحلة إلى تركيا هي الأولى منذ تسع سنوات لرئيس وزراء كوري جنوبي، حفل افتتاح جسر "تشاناكالي 1915"، اليوم الجمعة، بحسب "koreaherald".
الجدير بالذكر أن جسر "تشاناكالي 1915"، الذي يمتد على مضيق الدردنيل في شمال غرب تركيا، هو أطول جسر معلق في العالم، ويبلغ طوله 2023 مترا.
© Sputnik . Kemal Aslan / الذهاب إلى بنك الصورجسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
جسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
وبني الجسر بواسطة " كونسورتيوم"، التي تدير المشروع من مرحلة الإنشاء إلى التمويل وستكون مسؤولة عن التشغيل أيضا، وهي عبارة عن تجمع لعدد من المؤسسات منها "SK Ecoplant" الكورية الجنوبية.