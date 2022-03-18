https://arabic.sputniknews.com/20220318/كييف-وبروكسل-يتناقشان-لإعداد-الحزمة-الخامسة-من-العقوبات-على-روسيا-1060055533.html
كييف وبروكسل يتناقشان لإعداد الحزمة الخامسة من العقوبات على روسيا
كييف وبروكسل يتناقشان لإعداد الحزمة الخامسة من العقوبات على روسيا
قال وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، إنه ناقش مع رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إعداد الحزمة الخامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T10:58+0000
2022-03-18T10:58+0000
2022-03-18T10:58+0000
العالم
روسيا
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وكتب كوليبا على "تويتر" اليوم الجمعة: "تحدثت مع جوزيف بوريل. ناقشنا إعداد الحزمة الخامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا."وأضاف أن "الطرفين ناقشا أيضًا مساعدة الأوكرانيين الذين غادروا البلاد وتوجهوا إلى دول الاتحاد الأوروبي".وقدم الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع حزمة جديدة والرابعة على التوالي من العقوبات الشخصية والاقتصادية ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
كييف وبروكسل يتناقشان لإعداد الحزمة الخامسة من العقوبات على روسيا
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قال وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، إنه ناقش مع رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إعداد الحزمة الخامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وكتب كوليبا على "تويتر" اليوم الجمعة: "تحدثت مع جوزيف بوريل. ناقشنا إعداد الحزمة الخامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا."
وأضاف أن "الطرفين ناقشا أيضًا مساعدة الأوكرانيين الذين غادروا البلاد وتوجهوا إلى دول الاتحاد الأوروبي".
وقدم الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع حزمة جديدة والرابعة على التوالي من العقوبات الشخصية والاقتصادية ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.