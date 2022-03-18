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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220318/لافروف-يوضح-لسفراء-الدول-العربية-تفاصيل-العملية-العسكرية-الخاصة-في-أوكرانيا-1060068015.html
لافروف يوضح لسفراء الدول العربية تفاصيل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
لافروف يوضح لسفراء الدول العربية تفاصيل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بسفراء الدول العربية في روسيا ورئيس بعثة جامعة الدول العربية، وتحدث عن تطور العملية العسكرية الخاصة... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T14:55+0000
2022-03-18T14:58+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان الخارجية: "تم إبلاغ السفراء بالتفصيل بتقييماتنا للوضع في أوكرانيا وما حولها، بالإضافة إلى تطوير عملية عسكرية خاصة لحماية جمهوريات دونباس".وقال لافروف لسفراء الدول العربية: "دول الغرب تخوض حربا اقتصادية مفتوحة ضد روسيا، وتمارس ضغوطا وعقوبات غير مسبوقة، وتنتهك بشكل صارخ جميع أعراف القانون الدولي".كما قدم لافروف شرحاً مفصلاً عن القضايا التي تهم السفراء العرب والمتعلقة بضمان أمن السكان المدنيين في أوكرانيا، بما فيهم المواطنون الأجانب، وتنظيم الممرات الإنسانية وتقديم المساعدة للاجئين.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/مقابلة-صحفية-مع-وزير-الخارجية-الروسية-سيرغي-لافروف-1060049721.html
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روسيا

لافروف يوضح لسفراء الدول العربية تفاصيل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

14:55 GMT 18.03.2022 (تم التحديث: 14:58 GMT 18.03.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . POOL
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التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بسفراء الدول العربية في روسيا ورئيس بعثة جامعة الدول العربية، وتحدث عن تطور العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
وجاء في بيان الخارجية: "تم إبلاغ السفراء بالتفصيل بتقييماتنا للوضع في أوكرانيا وما حولها، بالإضافة إلى تطوير عملية عسكرية خاصة لحماية جمهوريات دونباس".
وقال لافروف لسفراء الدول العربية: "دول الغرب تخوض حربا اقتصادية مفتوحة ضد روسيا، وتمارس ضغوطا وعقوبات غير مسبوقة، وتنتهك بشكل صارخ جميع أعراف القانون الدولي".
كما قدم لافروف شرحاً مفصلاً عن القضايا التي تهم السفراء العرب والمتعلقة بضمان أمن السكان المدنيين في أوكرانيا، بما فيهم المواطنون الأجانب، وتنظيم الممرات الإنسانية وتقديم المساعدة للاجئين.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
مقابلة صحفية مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف
08:43 GMT
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