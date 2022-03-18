https://arabic.sputniknews.com/20220318/لص-يغافل-رجال-الأمن-في-معرض-سيارات-ويسرق-سيارة-فخمة-هكذا-صارت-أجزاء-للبيع-1060061168.html
لص يغافل رجال الأمن في معرض سيارات ويسرق سيارة فخمة... هكذا صارت أجزاء للبيع
لص يغافل رجال الأمن في معرض سيارات ويسرق سيارة فخمة... هكذا صارت أجزاء للبيع
في غفلة من الأمن، تمكن لص من سرقة سيارة فخمة من أحد المعارض في مدينة أجدابيا الليبية، قبل أن يقطعها إلى أجزاءٍ من أجل بيعها. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T12:44+0000
2022-03-18T12:44+0000
2022-03-18T12:44+0000
مجتمع
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وقالت مديرية أجدابيا عبر صفحتها في "فيسبوك"، إن قسم التحريات العامة بالمديرية تلقى معلومات تفيد بسرقة سيارة نوع "مرسيدس" من أحد المعارض بالمدينة، حيث انتقلت وحدة التحري إلى المكان.وبعد مراجعة كاميرات المراقبة وجمع المعلومات والاستدلال عن الواقعة، اشتبهت المديرية في أحد زوار المعرض، وجرى ضبطه والتحقيق معه، فاعترف بسرقة السيارة، وأرشد عن مكان إخفائها.وانتقل الأمن إلى المكان الذي أخبر عنه اللص، فوجدوا السيارة مفككة لغرض بيعها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة للاختصاص.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات, العالم العربي
لص يغافل رجال الأمن في معرض سيارات ويسرق سيارة فخمة... هكذا صارت أجزاء للبيع
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في غفلة من الأمن، تمكن لص من سرقة سيارة فخمة من أحد المعارض في مدينة أجدابيا الليبية، قبل أن يقطعها إلى أجزاءٍ من أجل بيعها.
وقالت مديرية أجدابيا عبر صفحتها في "فيسبوك"، إن قسم التحريات العامة بالمديرية
تلقى معلومات تفيد بسرقة سيارة نوع "مرسيدس" من أحد المعارض بالمدينة، حيث انتقلت وحدة التحري إلى المكان.
وبعد مراجعة كاميرات المراقبة وجمع المعلومات والاستدلال عن الواقعة، اشتبهت المديرية في أحد زوار المعرض، وجرى ضبطه والتحقيق معه، فاعترف بسرقة السيارة، وأرشد عن مكان إخفائها.
وانتقل الأمن إلى المكان الذي أخبر عنه اللص، فوجدوا السيارة مفككة لغرض بيعها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة للاختصاص.