https://arabic.sputniknews.com/20220318/لوغانسك-القوات-الأوكرانية-تجدد-قصفها-لقرية-فرونزي-شرقي-أوكرانيا-1060043932.html
لوغانسك: القوات الأوكرانية تجدد قصفها لمناطق متفرفة شرقي أوكرانيا
لوغانسك: القوات الأوكرانية تجدد قصفها لمناطق متفرفة شرقي أوكرانيا
أعلن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار واستقرار الوضع في جنوب شرق أوكرانيا، اليوم الجمعة، عن تجدد القصف الأوكراني على قرية فرونزي في جمهورية... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T05:12+0000
2022-03-18T05:12+0000
2022-03-18T05:43+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وأصدر المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار بيانا قال فيه: "القوات الأوكرانية جددت قصفها على قرية فرونزي".وبحسب البيان: "قامت القوات الأوكرانية بالقصف بعدة صواريخ استهدفت الأماكن السكنية في المنطقة وأدت إلى إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة ".في السياق نفسه، أطلقت المدفعية الأوكرانية عشرة صواريخ من نظام غراد على منطقة بانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
لوغانسك: القوات الأوكرانية تجدد قصفها لمناطق متفرفة شرقي أوكرانيا
05:12 GMT 18.03.2022 (تم التحديث: 05:43 GMT 18.03.2022) تابعنا عبر
أعلن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار واستقرار الوضع في جنوب شرق أوكرانيا، اليوم الجمعة، عن تجدد القصف الأوكراني على قرية فرونزي في جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة.
وأصدر المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار بيانا قال فيه: "القوات الأوكرانية جددت قصفها على قرية فرونزي".
وبحسب البيان: "قامت القوات الأوكرانية بالقصف بعدة صواريخ استهدفت الأماكن السكنية في المنطقة وأدت إلى إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة ".
في السياق نفسه، أطلقت المدفعية الأوكرانية عشرة صواريخ من نظام غراد على منطقة بانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة.
وبدأت روسيا
عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.