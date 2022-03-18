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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/لوغانسك-القوات-الأوكرانية-تجدد-قصفها-لقرية-فرونزي-شرقي-أوكرانيا-1060043932.html
لوغانسك: القوات الأوكرانية تجدد قصفها لمناطق متفرفة شرقي أوكرانيا
لوغانسك: القوات الأوكرانية تجدد قصفها لمناطق متفرفة شرقي أوكرانيا
أعلن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار واستقرار الوضع في جنوب شرق أوكرانيا، اليوم الجمعة، عن تجدد القصف الأوكراني على قرية فرونزي في جمهورية... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T05:12+0000
2022-03-18T05:43+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وأصدر المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار بيانا قال فيه: "القوات الأوكرانية جددت قصفها على قرية فرونزي".وبحسب البيان: "قامت القوات الأوكرانية بالقصف بعدة صواريخ استهدفت الأماكن السكنية في المنطقة وأدت إلى إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة ".في السياق نفسه، أطلقت المدفعية الأوكرانية عشرة صواريخ من نظام غراد على منطقة بانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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العالم

لوغانسك: القوات الأوكرانية تجدد قصفها لمناطق متفرفة شرقي أوكرانيا

05:12 GMT 18.03.2022 (تم التحديث: 05:43 GMT 18.03.2022)
© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 8 مارس 2022
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 8 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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أعلن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار واستقرار الوضع في جنوب شرق أوكرانيا، اليوم الجمعة، عن تجدد القصف الأوكراني على قرية فرونزي في جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة.
وأصدر المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار بيانا قال فيه: "القوات الأوكرانية جددت قصفها على قرية فرونزي".
وبحسب البيان: "قامت القوات الأوكرانية بالقصف بعدة صواريخ استهدفت الأماكن السكنية في المنطقة وأدت إلى إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة ".
في السياق نفسه، أطلقت المدفعية الأوكرانية عشرة صواريخ من نظام غراد على منطقة بانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:04 GMT
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