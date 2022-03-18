https://arabic.sputniknews.com/20220318/محادثة-هاتفية-لمدة-ساعتين-بين-بوتين-وشولتز-1060054437.html
محادثة هاتفية لمدة ساعتين بين بوتين وشولتز
محادثة هاتفية لمدة ساعتين بين بوتين وشولتز
أجرى المستشار الألماني أولاف شولتز محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حث فيها موسكو على وقف إطلاق النار في وقت مبكر وتحسين الوضع الإنساني في... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T10:29+0000
2022-03-18T10:29+0000
2022-03-18T10:29+0000
روسيا
العالم
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وبحسب الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الألماني: "أجرى المستشار الألماني أولاف شولتز مرة أخرى محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الجمعة".وبحسب البيان: "ركزت المحادثة التي استمرت لمدة ساعة تقريبًا على الحرب الجارية في أوكرانيا والجهود المبذولة لإنهائها".ووفقا للخدمة الصحفية للحكومة الألمانية: "طالب المستشار الألماني الرئيس الروسي بوقف سريع لإطلاق النار، و تحسين الوضع الإنساني وإحراز تقدم في إيجاد حل دبلوماسي للنزاع".وفي السياق أكدت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتز، إن نظام كييف يحاول إطالة المفاوضات، وطرح المزيد من المقترحات غير الواقعية.. ومع ذلك، فإن الجانب الروسي مستعد لمواصلة البحث عن حلول تتماشى مع مقارباته المبدئية المعروفة".وأضافت: "لفت بوتين انتباه شولتز إلى الهجمات الصاروخية التي شنتها قوات الأمن الأوكرانية على مناطق سكنية في دونيتسك وماكيفكا ، مما أدى إلى وقوع إصابات فادحة، وهو ما تجاهله الغرب".وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
محادثة هاتفية لمدة ساعتين بين بوتين وشولتز
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أجرى المستشار الألماني أولاف شولتز محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حث فيها موسكو على وقف إطلاق النار في وقت مبكر وتحسين الوضع الإنساني في أوكرانيا.
وبحسب الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الألماني: "أجرى المستشار الألماني أولاف شولتز مرة أخرى محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الجمعة".
وبحسب البيان: "ركزت المحادثة التي استمرت لمدة ساعة تقريبًا على الحرب الجارية في أوكرانيا والجهود المبذولة لإنهائها".
ووفقا للخدمة الصحفية للحكومة الألمانية: "طالب المستشار الألماني الرئيس الروسي بوقف سريع لإطلاق النار، و تحسين الوضع الإنساني وإحراز تقدم في إيجاد حل دبلوماسي للنزاع".
وفي السياق أكدت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتز، إن نظام كييف يحاول إطالة المفاوضات، وطرح المزيد من المقترحات غير الواقعية.. ومع ذلك، فإن الجانب الروسي مستعد لمواصلة البحث عن حلول تتماشى مع مقارباته المبدئية المعروفة".
وأضافت: "لفت بوتين انتباه شولتز إلى الهجمات الصاروخية التي شنتها قوات الأمن الأوكرانية على مناطق سكنية في دونيتسك وماكيفكا ، مما أدى إلى وقوع إصابات فادحة، وهو ما تجاهله الغرب".
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.