https://arabic.sputniknews.com/20220318/محامي-لبناني-شقيق-حاكم-مصرف-لبنان-موقوف-بتهم-الإثراء-غير-المشروع-وتبييض-الأموال--1060050640.html

محامي لبناني: شقيق حاكم مصرف لبنان موقوف بتهم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال

محامي لبناني: شقيق حاكم مصرف لبنان موقوف بتهم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال

قال المحامي وديع عقل عضو المكتب السياسي لـ"التيار الوطني الحر"، اليوم الجمعة، لـ"سبوتنيك"، إن شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة حاليا موقوف في نظارة قصر العدل في... 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T09:11+0000

2022-03-18T09:11+0000

2022-03-18T09:11+0000

العالم العربي

لبنان

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وأضاف أن "سلامة موقوف أيضاً كونه متدخلا وشريكا في جرائم تبييض أموال ارتكبها شقيقه حاكم مصرف لبنان لأنه ساهم في تبييض أموال مختلسة من رياض سلامة ووضعها على اسمه ونقلها إلى شركات صورية لإخفاء الأسماء".وأوضح عقل أن "الموضوع اليوم أكبر بكثير من الواقعة التي ادعيت فيها القاضية عون، أساس الملفات الملاحق فيها رياض ورجا سلامة كانت المراسلات السويسرية وطلبات التحقيق التي وصلت إلى لبنان منذ سنتين إلى النيابة العامة في برن في سويسرا وتأكدت بتحقيقات ومراسلات أخرى فرنسية وأمانية، كلها كانت تصب حول أموال يقوم رياض ورجا سلامة بتبييضها في دول أوروبية، هذه الأموال مصادرها لبنان وتحديدا هناك مثال مهم جدا وهي شركة "فوري أسوسيتس ال تي دي" هذه الشركة التي أسسها رجا سلامة سنة 2001، وسنة 2002 تعاقد مع هذه الشركة مصرف لبنان ممثلاً برياض سلامة والشركة هي لشقيقه رجا سلامة وهذه الشركة تقاضت عمولات على سندات الخزينة للدولة اللبنانية يوروبوند لقاء اكتتاب بأموال المودعين وليس أموال لا السياسيين ولا المصارف، تم استخدام أموال المودعين الموجودة في المصارف للإكتتاب باليوروبوند، وكلما كان يكبر الدين اللبناني كانوا الأشقاء رجا ورياض سلامة يزدادون ثراء في شكل مخالف للقوانين".وتابع أن "هذه المجموعة كلها من التفاصيل الدقيقة جداً بالأرقام والتفاصيل، بالإضافة إلى الملف الذي بحوزة القاضية عون الذي أيضاً يتضمن تفاصيل وأرقام عن شقق في فرنسا ومنازل وتحويلات مالية وغيرها، وأيضا على أسماء شركات وهمية إضافية"، لافتاً إلى أن "كل ذلك اليوم يكون في عهدة قاضي التحقيق الأول نقولا منصور في جبل لبنان"، متمنياً "انضمام نائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جان طنوس للتحقيق لنكون أمام اكتشاف ولأول مرة في لبنان ما يجري حالياً اكتشاف شركات قامت رأس البنك المركزي اللبناني وبشراكة مع شقيقه وغيرهم بتبييض الأموال داخل هذه الشركات".كما أشار عقل إلى أن "هذا حدث للمرة الأولى يشهده القضاء اللبناني بفكفكة هكذا شركات ونتأمل أن لا يصار إلى لفلفة هذا الملف قضائياً لأن الشعب اللبناني يعاني اليوم مالياً وإقتصادياً وسبب معاناته هم هؤلاء الأشخاص المشتبه فيهم والمدعى عليهم".وأكد على أنه "بطبيعة الحال اليوم من التدابير القضائية البسيطة أن يكون هناك مواجهة بين رياض ورجا سلامة، حتما رياض سلامة أساساً هو يخضع لمذكرة جلب وإحضار عند القاضية غادة عون ويمكن لأي جهاز أمني تنفيذها وحتماً يجب إستدعاءه أيضا عند قاضي التحقيق وعند القاضية غادة عون".ولفت عقل إلى أنه لا يمكن التكلم بمجريات التحقيق إلا أنه حتماً هناك تطورات بإفادته والتحقيقات أدت إلى توقيفه، موضحاً أن "رياض سلامة هو أمين الصندوق للمنظومة السياسية من سنة1991 حتى اليوم، وكل من يحمي رياض سلامة يصبح متورطاً معه والأمور تشتد اليوم لأن التحقيقات ليست فقط لبنانية بل أصبحت بمثابة تحقيقات دولية وخاصة أوروبية".هذا وأوقفت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، أمس الخميس، شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي رجا سلامة عقب التحقيق معه في تحويلات مالية إلى الخارج.

https://arabic.sputniknews.com/20220317/القضاء-اللبناني-يأمر-بالقبض-على-شقيق-حاكم-البنك-المركزي-1060040279.html

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