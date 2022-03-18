https://arabic.sputniknews.com/20220318/محكمة-روسية-تصدر-أحكاما-بالسجن-على-خلية-إرهابية-ألقي-القبض-عليها-في-القرم-1060060896.html
محكمة روسية تصدر أحكاما بالسجن على خلية إرهابية ألقي القبض عليها في القرم
محكمة روسية تصدر أحكاما بالسجن على خلية إرهابية ألقي القبض عليها في القرم
أصدرت محكمة المنطقة الجنوبية العسكرية في روسيا، اليوم الجمعة، أحكاما بالسجن على عدد من أعضاء خلية إرهابية محظورة في روسيا، ألقي القبض عليهم في شبه جزيرة القرم... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T12:41+0000
2022-03-18T12:41+0000
2022-03-18T12:41+0000
روسيا
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وقال أحد ممثلي المحكمة للصحفيين إن محكمة المنطقة الجنوبية العسكرية حكمت على خمسة من أعضاء خلية تابعة لتنظيم "حزب التحرير الإسلامي" الإرهابي (المحظور في روسيا) في القرم بالسجن لمدد طويلة.وأدين المتهمون وحكم عليهم بالسجن في سجن إصلاحي صارم في كيروف، لمدد تتراوح بين 14 عاما و15 عاما، حيث أشار المتحدث إلى أن الأحكام الصادرة لم تدخل يحيز التنفيذ بعد.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/الحكم-بالسجن-19-عاما-على-إرهابي-خطط-لتنفيذ-هجوم-إرهابي-في-موسكو-1060024038.html
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روسيا
محكمة روسية تصدر أحكاما بالسجن على خلية إرهابية ألقي القبض عليها في القرم
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أصدرت محكمة المنطقة الجنوبية العسكرية في روسيا، اليوم الجمعة، أحكاما بالسجن على عدد من أعضاء خلية إرهابية محظورة في روسيا، ألقي القبض عليهم في شبه جزيرة القرم الروسية.
وقال أحد ممثلي المحكمة للصحفيين إن محكمة المنطقة الجنوبية العسكرية حكمت على خمسة من أعضاء خلية تابعة
لتنظيم "حزب التحرير الإسلامي" الإرهابي (المحظور في روسيا) في القرم بالسجن لمدد طويلة.
ووفقا للمتحدث باسم المحكمة، فإن الإرهابيين الثلاثة شاركوا في إرهابية في شبه جزيرة القرم منذ عام 2016.
وأشارت المحكمة إلى أنهم قبل اعتقالهم في عام 2019، شاركوا في اجتماعات سرية، ودرسوا أفكارا متطرفة وأيديولوجيا التنظيم الإرهابي، حيث تم العثور على كتيبات متطرفة في منازلهم.
وأدين المتهمون وحكم عليهم بالسجن في سجن إصلاحي صارم في كيروف، لمدد تتراوح بين 14 عاما و15 عاما، حيث أشار المتحدث إلى أن الأحكام الصادرة لم تدخل يحيز التنفيذ بعد.