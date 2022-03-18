https://arabic.sputniknews.com/20220318/محمد-صلاح-يظهر-متخفيا-في-مطعم-صورة-1060071735.html
محمد صلاح يظهر متخفيا في مطعم... صورة
محمد صلاح يظهر متخفيا في مطعم... صورة
ظهر اللاعب المصري، ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، متخفيا في أحد المطاعم، بصحبة وكيل أعماله، رامي عباس. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T16:09+0000
2022-03-18T16:09+0000
2022-03-18T16:09+0000
ليفربول
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ونشر عباس عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، الصورة التي جمعته بمحمد صلاح، في أحد المطاعم.وظهر صلاح في الصورة التي نشرها وكيل أعماله، وهو يجلس بجواره مغطى الرأس.ونشر عباس تلك الصورة، بعد ساعات من تصريحات يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن مستجدات تجديد عقد محمد صلاح مع الريدز.وذكرت تقارير إعلامية إسبانية، في وقت سابق، أن نادي برشلونة يسعى لضم اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول في الوقت الحالي، إلى صفوفه.ويسعى البارسا إلى ضم محمد صلاح خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، بينما قالت صحف إسبانية إن الفرعون المصري يمثل اختيارا مفضلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا.ويسعى برشلونة إلى تدعيم صفوف فريقه حتى يحقق نتائج أفضل في الصيف المقبل، خاصة أن صلاح استطاع تحقيق نتائج جيدة في السابق عن طريق استخدامه في مراكز هجومية مختلفة.وبحسب تقديرات الصحف الإسبانية، فإن تكلفة محمد صلاح ستتراوح بين 60 و70 مليون يورو، بينما يضع النادي اعتمادات مالية تصل إلى 100 مليون يورو حالة تم التعاقد مع صلاح لمدة 4 سنوات.يذكر أن عقد صلاح مع ليفربول سينتهي الصيف المقبل بينما لم يتوصل إلى اتفاق بشأن التجديد مع ناديه ليفربول.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ليفربول
محمد صلاح يظهر متخفيا في مطعم... صورة
تابعنا عبر
ظهر اللاعب المصري، ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، متخفيا في أحد المطاعم، بصحبة وكيل أعماله، رامي عباس.
ونشر عباس عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، الصورة التي جمعته بمحمد صلاح، في أحد المطاعم.
وظهر صلاح في الصورة التي نشرها وكيل أعماله، وهو يجلس بجواره مغطى الرأس.
ونشر عباس تلك الصورة، بعد ساعات من تصريحات يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن مستجدات تجديد عقد محمد صلاح مع الريدز.
وذكرت تقارير إعلامية إسبانية، في وقت سابق، أن نادي برشلونة يسعى لضم اللاعب المصري
محمد صلاح، نجم ليفربول في الوقت الحالي، إلى صفوفه.
ويسعى البارسا إلى ضم محمد صلاح
خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، بينما قالت صحف إسبانية إن الفرعون المصري يمثل اختيارا مفضلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا.
ويسعى برشلونة إلى تدعيم صفوف فريقه حتى يحقق نتائج أفضل
في الصيف المقبل، خاصة أن صلاح استطاع تحقيق نتائج جيدة في السابق عن طريق استخدامه في مراكز هجومية مختلفة.
وبحسب تقديرات الصحف الإسبانية، فإن تكلفة محمد صلاح
ستتراوح بين 60 و70 مليون يورو، بينما يضع النادي اعتمادات مالية تصل إلى 100 مليون يورو حالة تم التعاقد مع صلاح لمدة 4 سنوات.
يذكر أن عقد صلاح مع ليفربول
سينتهي الصيف المقبل بينما لم يتوصل إلى اتفاق بشأن التجديد مع ناديه ليفربول.