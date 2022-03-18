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مركبة "سويوز إم إس 21" تلتحم بمحطة الفضاء الدولية بشكل يدوي
مركبة "سويوز إم إس 21" تلتحم بمحطة الفضاء الدولية بشكل يدوي
قال مدير الجزء الروسي من مهمة محطة الفضاء الدولية، فلاديمير سولوفيوف، اليوم الجمعة، إن مركبة "سويوز إم إس 21" التحمت بمحطة الفضاء الدولية بشكل يدوي. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T21:00+0000
2022-03-18T21:00+0000
علوم
مجتمع
روسيا
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وأوضح سولوفيوف في تصريحات أدلى بها للصحفيين، أن سبب انتقال طاقم مركبة الفضاء "سويوز إم إس 21" إلى آلية الالتحام اليدوي بمحطة الفضاء الدولية (ISS) لم يتضح بعد.وبيّن سولوفيوف أن هذه هي أول عملية إرساء لوحدة الالتحام الجديدة (بريشال) "Prichal"، حيث من المعتاد أن ترسو مركبة الفضاء المأهولة "سويوز" بالمحطة الدولية تلقائيا.وأشار سولوفيوف إلى أن الطاقم نفذ عملية الالتحام "بنجاح كبير"، على الرغم من أن ذلك لم يكن سهلا، لأنه كان أول إرساء لوحدة "بريشال"، لكن "مع ذلك فقد حققنا النتيجة المرجوة".وكانت المركبة الفضائية الروسية والتي تحمل على متنها ثلاثة رواد فضاء روس، قد رست عن طريق الوضع اليدوي في محطة الفضاء الدولية في وقت سابق من اليوم.
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علوم, مجتمع, روسيا

مركبة "سويوز إم إس 21" تلتحم بمحطة الفضاء الدولية بشكل يدوي

21:00 GMT 18.03.2022
© AFP 2022 / HO / Russian Space Agency Roscosmosالممثلة الروسية يوليا بيريسيلد، ضمن طاقم مركبة "سويوز إم إس-19" وطاقم فيلم "التحدي" الروسي، لحظة الانتقال إلى محطة الفضاء الدولية، 5 أكتوبر 2021
الممثلة الروسية يوليا بيريسيلد، ضمن طاقم مركبة سويوز إم إس-19 وطاقم فيلم التحدي الروسي، لحظة الانتقال إلى محطة الفضاء الدولية، 5 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© AFP 2022 / HO / Russian Space Agency Roscosmos
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قال مدير الجزء الروسي من مهمة محطة الفضاء الدولية، فلاديمير سولوفيوف، اليوم الجمعة، إن مركبة "سويوز إم إس 21" التحمت بمحطة الفضاء الدولية بشكل يدوي.
وأوضح سولوفيوف في تصريحات أدلى بها للصحفيين، أن سبب انتقال طاقم مركبة الفضاء "سويوز إم إس 21" إلى آلية الالتحام اليدوي بمحطة الفضاء الدولية (ISS) لم يتضح بعد.
وبيّن سولوفيوف أن هذه هي أول عملية إرساء لوحدة الالتحام الجديدة (بريشال) "Prichal"، حيث من المعتاد أن ترسو مركبة الفضاء المأهولة "سويوز" بالمحطة الدولية تلقائيا.

قال سولوفيوف: "على مسافة 180 مترا، لسبب غير معروف، شيء ما حدث في (نظام الالتقاء والالتحام)، كان علينا التحول إلى الوضع اليدوي".

وأشار سولوفيوف إلى أن الطاقم نفذ عملية الالتحام "بنجاح كبير"، على الرغم من أن ذلك لم يكن سهلا، لأنه كان أول إرساء لوحدة "بريشال"، لكن "مع ذلك فقد حققنا النتيجة المرجوة".
وكانت المركبة الفضائية الروسية والتي تحمل على متنها ثلاثة رواد فضاء روس، قد رست عن طريق الوضع اليدوي في محطة الفضاء الدولية في وقت سابق من اليوم.
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