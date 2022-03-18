https://arabic.sputniknews.com/20220318/مركبة-سويوز-إم-إس-21-تلتحم-بمحطة-الفضاء-الدولية-بشكل-يدوي-1060079774.html
مركبة "سويوز إم إس 21" تلتحم بمحطة الفضاء الدولية بشكل يدوي
مركبة "سويوز إم إس 21" تلتحم بمحطة الفضاء الدولية بشكل يدوي
قال مدير الجزء الروسي من مهمة محطة الفضاء الدولية، فلاديمير سولوفيوف، اليوم الجمعة، إن مركبة "سويوز إم إس 21" التحمت بمحطة الفضاء الدولية بشكل يدوي. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T21:00+0000
2022-03-18T21:00+0000
2022-03-18T21:00+0000
علوم
مجتمع
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1050369535_0:165:2795:1737_1920x0_80_0_0_f319441642c12018f905894495552a31.jpg
وأوضح سولوفيوف في تصريحات أدلى بها للصحفيين، أن سبب انتقال طاقم مركبة الفضاء "سويوز إم إس 21" إلى آلية الالتحام اليدوي بمحطة الفضاء الدولية (ISS) لم يتضح بعد.وبيّن سولوفيوف أن هذه هي أول عملية إرساء لوحدة الالتحام الجديدة (بريشال) "Prichal"، حيث من المعتاد أن ترسو مركبة الفضاء المأهولة "سويوز" بالمحطة الدولية تلقائيا.وأشار سولوفيوف إلى أن الطاقم نفذ عملية الالتحام "بنجاح كبير"، على الرغم من أن ذلك لم يكن سهلا، لأنه كان أول إرساء لوحدة "بريشال"، لكن "مع ذلك فقد حققنا النتيجة المرجوة".وكانت المركبة الفضائية الروسية والتي تحمل على متنها ثلاثة رواد فضاء روس، قد رست عن طريق الوضع اليدوي في محطة الفضاء الدولية في وقت سابق من اليوم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1050369535_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_58d9584d9045e016afe26edab775cb44.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, مجتمع, روسيا
مركبة "سويوز إم إس 21" تلتحم بمحطة الفضاء الدولية بشكل يدوي
تابعنا عبر
قال مدير الجزء الروسي من مهمة محطة الفضاء الدولية، فلاديمير سولوفيوف، اليوم الجمعة، إن مركبة "سويوز إم إس 21" التحمت بمحطة الفضاء الدولية بشكل يدوي.
وأوضح سولوفيوف في تصريحات أدلى بها للصحفيين، أن سبب انتقال طاقم مركبة الفضاء "سويوز إم إس 21" إلى آلية الالتحام اليدوي بمحطة الفضاء الدولية (ISS) لم يتضح بعد.
وبيّن سولوفيوف أن هذه هي أول عملية إرساء لوحدة الالتحام الجديدة (بريشال) "Prichal"، حيث من المعتاد أن ترسو مركبة الفضاء المأهولة "سويوز" بالمحطة الدولية تلقائيا.
قال سولوفيوف: "على مسافة 180 مترا، لسبب غير معروف، شيء ما حدث في (نظام الالتقاء والالتحام)، كان علينا التحول إلى الوضع اليدوي".
وأشار سولوفيوف إلى أن الطاقم نفذ عملية الالتحام "بنجاح كبير"، على الرغم من أن ذلك لم يكن سهلا، لأنه كان أول إرساء لوحدة "بريشال"، لكن "مع ذلك فقد حققنا النتيجة المرجوة".
وكانت المركبة الفضائية الروسية والتي تحمل على متنها ثلاثة رواد فضاء روس، قد رست عن طريق الوضع اليدوي في محطة الفضاء الدولية في وقت سابق من اليوم.