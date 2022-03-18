https://arabic.sputniknews.com/20220318/مسؤول-روسي-موسكو-سترد-بالمثل-على-كل-دولة-في-أوروبا-تطرد-الدبلوماسيين-1060064437.html
مسؤول روسي: موسكو سترد بالمثل على كل دولة في أوروبا تطرد الدبلوماسيين
مسؤول روسي: موسكو سترد بالمثل على كل دولة في أوروبا تطرد الدبلوماسيين
أعلن رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الفيدرالية الروسي، أندريه كليموف، أن روسيا سترد بالمثل على كل دولة أوروبية تقوم بطرد دبلوماسييها. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T13:54+0000
2022-03-18T13:54+0000
2022-03-18T13:54+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048699023_0:127:3191:1921_1920x0_80_0_0_45634921ca3c8b27ff48783d6c7ac715.jpg
وقال كليموف: "لم تعد تهمنا إجراءات الدول الأوروبية، وسنقوم بالرد على هذه السياسات بالمثل، إن طرد دبلوماسيينا سيتم الرد عليه بالمثل من خلال طرد دبلوماسيي هذه البلدان".وفي وقت سابق، أعلنت العديد من الدول الأوروبية طرد دبلوماسيين روس من بلادهم بعدما أعتُبروا أشخاصا غير مرغوب فيهم.وأبرز الدول التي قررت طرد الدبلوماسيين الروس هي بلغاريا ولاتفيا وليتوانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048699023_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9b4998c6a2b15291e52d0911f2e3e67d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مسؤول روسي: موسكو سترد بالمثل على كل دولة في أوروبا تطرد الدبلوماسيين
تابعنا عبر
أعلن رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الفيدرالية الروسي، أندريه كليموف، أن روسيا سترد بالمثل على كل دولة أوروبية تقوم بطرد دبلوماسييها.
وقال كليموف: "لم تعد تهمنا إجراءات الدول الأوروبية، وسنقوم بالرد على هذه السياسات بالمثل، إن طرد دبلوماسيينا سيتم الرد عليه بالمثل من خلال طرد دبلوماسيي هذه البلدان".
وفي وقت سابق، أعلنت العديد من الدول الأوروبية طرد دبلوماسيين روس من بلادهم بعدما أعتُبروا أشخاصا غير مرغوب فيهم.
وأبرز الدول التي قررت طرد الدبلوماسيين الروس هي بلغاريا ولاتفيا وليتوانيا.