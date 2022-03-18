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مسؤول روسي: موسكو سترد بالمثل على كل دولة في أوروبا تطرد الدبلوماسيين
مسؤول روسي: موسكو سترد بالمثل على كل دولة في أوروبا تطرد الدبلوماسيين
أعلن رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الفيدرالية الروسي، أندريه كليموف، أن روسيا سترد بالمثل على كل دولة أوروبية تقوم بطرد دبلوماسييها. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T13:54+0000
2022-03-18T13:54+0000
روسيا
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وقال كليموف: "لم تعد تهمنا إجراءات الدول الأوروبية، وسنقوم بالرد على هذه السياسات بالمثل، إن طرد دبلوماسيينا سيتم الرد عليه بالمثل من خلال طرد دبلوماسيي هذه البلدان".وفي وقت سابق، أعلنت العديد من الدول الأوروبية طرد دبلوماسيين روس من بلادهم بعدما أعتُبروا أشخاصا غير مرغوب فيهم.وأبرز الدول التي قررت طرد الدبلوماسيين الروس هي بلغاريا ولاتفيا وليتوانيا.
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روسيا

مسؤول روسي: موسكو سترد بالمثل على كل دولة في أوروبا تطرد الدبلوماسيين

13:54 GMT 18.03.2022
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . Anton Denisov
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أعلن رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الفيدرالية الروسي، أندريه كليموف، أن روسيا سترد بالمثل على كل دولة أوروبية تقوم بطرد دبلوماسييها.
وقال كليموف: "لم تعد تهمنا إجراءات الدول الأوروبية، وسنقوم بالرد على هذه السياسات بالمثل، إن طرد دبلوماسيينا سيتم الرد عليه بالمثل من خلال طرد دبلوماسيي هذه البلدان".

وفي وقت سابق، أعلنت العديد من الدول الأوروبية طرد دبلوماسيين روس من بلادهم بعدما أعتُبروا أشخاصا غير مرغوب فيهم.
وأبرز الدول التي قررت طرد الدبلوماسيين الروس هي بلغاريا ولاتفيا وليتوانيا.
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