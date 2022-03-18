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مسلسل رمضاني يجسد عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي.. فيديو وصور
مسلسل رمضاني يجسد عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي.. فيديو وصور
تعرض قنوات محلية فلسطينية، في شهر رمضان المقبل، مسلسلا يحاكي عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي قبل أشهر، عبر نفق حفروه. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T09:06+0000
2022-03-18T09:06+0000
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وذكرت وكالة قدس نت، صباح اليوم الجمعة، أن المسلسل يحمل اسم (شارة نصر- جلبوع)، وهو من إنتاج قناة "القدس اليوم" الفلسطينية بالتعاون مع شركة "ميدل تاون" للخدمات الإعلامية، وهو المسلسل الذي تم تصويره مشاهده الدرامية في قطاع غزة، على أن يعرض في شهر رمضان، بشكل يومي، بواقع 30 حلقة.ويركز المسلسل الرمضاني الفلسطيني على عملية اختباء اثنين من الأسرى الستة الفارين بين أحراش زراعية، بالتوازي مع حركة نشطة للجنود الإسرائيليين في تلك المنطقة بحثا عنهما، من خلال دوريات راجلة، وانتشار الحواجز والخيالة على الطرقات .ولم يغفل المسلسل الحديث عن معاناة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.ومن جانبه، أكد حسام أبو دان مخرج المسلسل أن عمله الدرامي يجسد بشكل أساسي عملية نيل 6 أسرى فلسطينيين لحريتهم عن طريق نفق حفروه من السجن للخارج، قبل أن تعاود إسرائيل اعتقالهم.ويشار إلى أنه في 6 سبتمبر/ أيلول 2021، تمكن الأسرى الفلسطينيين الستة من الفرار عبر نفق حفروه أسفل سجن جلبوع شمالي البلاد، وهو أشد السجون الإسرائيلية حراسة، فيما عرفت هذه الحادثة إعلاميا بعملية "الهروب الكبير".ولكن تمكنت إسرائيل من إعادة اعتقال الأسرى الستة خلال أسبوعين من فرارهم.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

مسلسل رمضاني يجسد عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي.. فيديو وصور

09:06 GMT 18.03.2022
© REUTERS / GIL ELIYAHUسجن جلبوع، شمال إسرائيل 6 سبتمببر 2021
سجن جلبوع، شمال إسرائيل 6 سبتمببر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / GIL ELIYAHU
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تعرض قنوات محلية فلسطينية، في شهر رمضان المقبل، مسلسلا يحاكي عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي قبل أشهر، عبر نفق حفروه.
وذكرت وكالة قدس نت، صباح اليوم الجمعة، أن المسلسل يحمل اسم (شارة نصر- جلبوع)، وهو من إنتاج قناة "القدس اليوم" الفلسطينية بالتعاون مع شركة "ميدل تاون" للخدمات الإعلامية، وهو المسلسل الذي تم تصويره مشاهده الدرامية في قطاع غزة، على أن يعرض في شهر رمضان، بشكل يومي، بواقع 30 حلقة.
ويركز المسلسل الرمضاني الفلسطيني على عملية اختباء اثنين من الأسرى الستة الفارين بين أحراش زراعية، بالتوازي مع حركة نشطة للجنود الإسرائيليين في تلك المنطقة بحثا عنهما، من خلال دوريات راجلة، وانتشار الحواجز والخيالة على الطرقات .
ولم يغفل المسلسل الحديث عن معاناة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ومن جانبه، أكد حسام أبو دان مخرج المسلسل أن عمله الدرامي يجسد بشكل أساسي عملية نيل 6 أسرى فلسطينيين لحريتهم عن طريق نفق حفروه من السجن للخارج، قبل أن تعاود إسرائيل اعتقالهم.
ويشار إلى أنه في 6 سبتمبر/ أيلول 2021، تمكن الأسرى الفلسطينيين الستة من الفرار عبر نفق حفروه أسفل سجن جلبوع شمالي البلاد، وهو أشد السجون الإسرائيلية حراسة، فيما عرفت هذه الحادثة إعلاميا بعملية "الهروب الكبير".
ولكن تمكنت إسرائيل من إعادة اعتقال الأسرى الستة خلال أسبوعين من فرارهم.
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