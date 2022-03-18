https://arabic.sputniknews.com/20220318/مسلسل-رمضاني-يجسد-عملية-هروب-الأسرى-الفلسطينيين-الستة-من-سجن-جلبوع-الإسرائيلي-فيديو-وصور-1060050443.html
مسلسل رمضاني يجسد عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي.. فيديو وصور
مسلسل رمضاني يجسد عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي.. فيديو وصور
تعرض قنوات محلية فلسطينية، في شهر رمضان المقبل، مسلسلا يحاكي عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي قبل أشهر، عبر نفق حفروه. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T09:06+0000
2022-03-18T09:06+0000
2022-03-18T09:06+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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وذكرت وكالة قدس نت، صباح اليوم الجمعة، أن المسلسل يحمل اسم (شارة نصر- جلبوع)، وهو من إنتاج قناة "القدس اليوم" الفلسطينية بالتعاون مع شركة "ميدل تاون" للخدمات الإعلامية، وهو المسلسل الذي تم تصويره مشاهده الدرامية في قطاع غزة، على أن يعرض في شهر رمضان، بشكل يومي، بواقع 30 حلقة.ويركز المسلسل الرمضاني الفلسطيني على عملية اختباء اثنين من الأسرى الستة الفارين بين أحراش زراعية، بالتوازي مع حركة نشطة للجنود الإسرائيليين في تلك المنطقة بحثا عنهما، من خلال دوريات راجلة، وانتشار الحواجز والخيالة على الطرقات .ولم يغفل المسلسل الحديث عن معاناة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.ومن جانبه، أكد حسام أبو دان مخرج المسلسل أن عمله الدرامي يجسد بشكل أساسي عملية نيل 6 أسرى فلسطينيين لحريتهم عن طريق نفق حفروه من السجن للخارج، قبل أن تعاود إسرائيل اعتقالهم.ويشار إلى أنه في 6 سبتمبر/ أيلول 2021، تمكن الأسرى الفلسطينيين الستة من الفرار عبر نفق حفروه أسفل سجن جلبوع شمالي البلاد، وهو أشد السجون الإسرائيلية حراسة، فيما عرفت هذه الحادثة إعلاميا بعملية "الهروب الكبير".ولكن تمكنت إسرائيل من إعادة اعتقال الأسرى الستة خلال أسبوعين من فرارهم.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
مسلسل رمضاني يجسد عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي.. فيديو وصور
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تعرض قنوات محلية فلسطينية، في شهر رمضان المقبل، مسلسلا يحاكي عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي قبل أشهر، عبر نفق حفروه.
وذكرت وكالة قدس نت، صباح اليوم الجمعة، أن المسلسل يحمل اسم (شارة نصر- جلبوع)، وهو من إنتاج قناة "القدس اليوم" الفلسطينية بالتعاون مع شركة "ميدل تاون" للخدمات الإعلامية، وهو المسلسل الذي تم تصويره مشاهده الدرامية في قطاع غزة، على أن يعرض في شهر رمضان، بشكل يومي، بواقع 30 حلقة.
ويركز المسلسل الرمضاني الفلسطيني على عملية اختباء اثنين من الأسرى الستة الفارين بين أحراش زراعية، بالتوازي مع حركة نشطة للجنود الإسرائيليين في تلك المنطقة بحثا عنهما، من خلال دوريات راجلة، وانتشار الحواجز والخيالة على الطرقات .
ولم يغفل المسلسل الحديث عن معاناة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ومن جانبه، أكد حسام أبو دان مخرج المسلسل أن عمله الدرامي يجسد بشكل أساسي عملية نيل 6 أسرى فلسطينيين لحريتهم عن طريق نفق حفروه من السجن للخارج، قبل أن تعاود إسرائيل اعتقالهم.
ويشار إلى أنه في 6 سبتمبر/ أيلول 2021، تمكن الأسرى الفلسطينيين الستة من الفرار عبر نفق حفروه
أسفل سجن جلبوع شمالي البلاد، وهو أشد السجون الإسرائيلية حراسة، فيما عرفت هذه الحادثة إعلاميا بعملية "الهروب الكبير".
ولكن تمكنت إسرائيل من إعادة اعتقال الأسرى الستة خلال أسبوعين من فرارهم.