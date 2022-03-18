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https://arabic.sputniknews.com/20220318/مشجع-يقتحم-الملعب-ويربط-عنقه-بالعارضة-في-مباراة-إيفرتون-ونيوكاسل-1060066941.html
مشجع يقتحم الملعب ويربط عنقه بالعارضة في مباراة إيفرتون ونيوكاسل
مشجع يقتحم الملعب ويربط عنقه بالعارضة في مباراة إيفرتون ونيوكاسل
اقتحم مشجع ملعب مباراة إيفرتون ونظيره نيوكاسل، مساء أمس الخميس، وقام بربط عنقه في العارضة. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T14:27+0000
2022-03-18T14:27+0000
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وشهد اللقاء المؤجل من الجولة الـ20 من البريميرليغ، اقتحام شاب ينتمي لمجموعة "فقط أوقفوا النفط"، والتي تهدف لوقف التنقيب عن الوقود الأحفوري في بريطانيا، ثم قام بربط رقبته في القائم.وتدخل رجال الأمن على الفور، وقاموا بإزالة القفل البلاستيكي الذي كان حول رقبة الشاب، في الدقيقة 48 من زمن المباراة، بعد قطعه بالمقص.وقرر الحكم بعد الحادق احتساب 14 دقيقة كوقت بدل الضائع، وتمكن خلال ذلك النيجيري أليكس إيوبي، من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 99، ليفوز إيفرتون على نظيره نيوكاسل يونايتد، بعد أربع هزائم متوالية في الدوري.
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أخبار دوري أبطال أوروبا

مشجع يقتحم الملعب ويربط عنقه بالعارضة في مباراة إيفرتون ونيوكاسل

14:27 GMT 18.03.2022
© REUTERS / LEE SMITHمشجع يقتحم الملعب ويربط عنقه بالعارضة في مباراة إيفرتون ونيوكاسل
مشجع يقتحم الملعب ويربط عنقه بالعارضة في مباراة إيفرتون ونيوكاسل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / LEE SMITH
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اقتحم مشجع ملعب مباراة إيفرتون ونظيره نيوكاسل، مساء أمس الخميس، وقام بربط عنقه في العارضة.
وشهد اللقاء المؤجل من الجولة الـ20 من البريميرليغ، اقتحام شاب ينتمي لمجموعة "فقط أوقفوا النفط"، والتي تهدف لوقف التنقيب عن الوقود الأحفوري في بريطانيا، ثم قام بربط رقبته في القائم.
وتدخل رجال الأمن على الفور، وقاموا بإزالة القفل البلاستيكي الذي كان حول رقبة الشاب، في الدقيقة 48 من زمن المباراة، بعد قطعه بالمقص.
وقرر الحكم بعد الحادق احتساب 14 دقيقة كوقت بدل الضائع، وتمكن خلال ذلك النيجيري أليكس إيوبي، من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 99، ليفوز إيفرتون على نظيره نيوكاسل يونايتد، بعد أربع هزائم متوالية في الدوري.
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