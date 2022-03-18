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https://arabic.sputniknews.com/20220318/مصدر-وإعلام-محلي-بنوك-لبنان-تنظم-إضرابا-لمدة-يومين-1060058150.html
مصدر وإعلام محلي: بنوك لبنان تنظم إضرابا لمدة يومين
مصدر وإعلام محلي: بنوك لبنان تنظم إضرابا لمدة يومين
أفاد مصدر مصرفي كبير ووسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، إن بنوك لبنان ستنظم إضرابا لمدة يومين بدءا من يوم الاثنين المقبل. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T11:54+0000
2022-03-18T11:54+0000
اقتصاد
لبنان
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ونقلت رويترز عن المصدر أن الإعلان عن الإضراب يأتي ذلك في أعقاب أوامر قضائية بتجميد أصول سبعة بنوك في ثلاث إجراءات قانونية منفصلة منذ 14 من مارس/ أذار.وفي وقت سابق، أمرت قاضية لبنانية، غادة عون، أمس الخميس، بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي، وصرحت القاضية، لوكالة "رويترز"، بأنها أصدرت اليوم أمرا بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة.كما أمرت القاضية بتجميد جميع أصول البنك، بما يشمل العقارات والسيارات، في إطار تحقيق، وأفادت وكالة "رويترز" بأن القاضية لم تذكر المزيد من التفاصيل.في سياق متصل، قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، إن بعض القضاة يدفعون باتجاه افتعال توترات في لبنان، واصفا ذلك بالأمر الخطير.
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اقتصاد, لبنان

مصدر وإعلام محلي: بنوك لبنان تنظم إضرابا لمدة يومين

11:54 GMT 18.03.2022
© AP Photo / Bilal Husseinرجل يمر بجانب بنك مغلق في بيروت، لبنان، الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
رجل يمر بجانب بنك مغلق في بيروت، لبنان، الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© AP Photo / Bilal Hussein
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أفاد مصدر مصرفي كبير ووسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، إن بنوك لبنان ستنظم إضرابا لمدة يومين بدءا من يوم الاثنين المقبل.
ونقلت رويترز عن المصدر أن الإعلان عن الإضراب يأتي ذلك في أعقاب أوامر قضائية بتجميد أصول سبعة بنوك في ثلاث إجراءات قانونية منفصلة منذ 14 من مارس/ أذار.
وفي وقت سابق، أمرت قاضية لبنانية، غادة عون، أمس الخميس، بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي، وصرحت القاضية، لوكالة "رويترز"، بأنها أصدرت اليوم أمرا بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة.
كما أمرت القاضية بتجميد جميع أصول البنك، بما يشمل العقارات والسيارات، في إطار تحقيق، وأفادت وكالة "رويترز" بأن القاضية لم تذكر المزيد من التفاصيل.
في سياق متصل، قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، إن بعض القضاة يدفعون باتجاه افتعال توترات في لبنان، واصفا ذلك بالأمر الخطير.
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