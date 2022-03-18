https://arabic.sputniknews.com/20220318/مصر-تلغي-مؤقتا-الغرامات-المفروضة-على-التأشيرات-المنتهية-الصلاحية-للروس-1060054117.html

مصر تلغي مؤقتا الغرامات المفروضة على التأشيرات المنتهية الصلاحية للروس

مصر تلغي مؤقتا الغرامات المفروضة على التأشيرات المنتهية الصلاحية للروس

قالت رئيسة وكالة السياحة الفدرالية الروسية "روس توريزم" زارينا دوجوزوفا، اليوم الجمعة، إن مصر ألغت مؤقتا الغرامات المفروضة على التأشيرات المنتهية الصلاحية... 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T10:18+0000

2022-03-18T10:18+0000

2022-03-18T10:18+0000

العالم العربي

مصر

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103933/19/1039331908_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_e1252fefb4f111ce769dee1827174e99.jpg

وأضافت دوجوزوفا "فيما يتعلق بإلغاء الرحلات الجوية، كان هناك العديد من الشكاوى من السياح حول غرامات التأشيرات المنتهية الصلاحية، وقد لجأت إلى السلطات المصرية للحصول على الدعم".وكتبت دوجوزوفا أن "وزير السياحة المصري أكد لي رسميا الإلغاء المؤقت للغرامات المفروضة على سياحنا لتأخير فترة الإقامة بدون تأشيرة في شرم الشيخ".وأكدت دوجوزوفا على أن الإدارة تساعد منظمي الرحلات السياحية في حل مشكلة عودة السياح الروس إلى بلادهم".يذكر أن مصر التي تستقبل سنويا الآلاف من السياح الروس والأوكرانيين في فنادقها المطلة على البحر الأحمر، أعلنت في وقت سابق، استمرار بقائهم على أراضيها إلى حين عودتهم بصورة آمنة إلى بلادهم.

https://arabic.sputniknews.com/20220225/مصر-تعلن-بقاء-السياح-الأوكرانيين-والروس-على-أراضيها-إلى-حين-عودتهم-بأمان-إلى-بلادهم-1059141628.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, مصر, روسيا