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مصر تلغي مؤقتا الغرامات المفروضة على التأشيرات المنتهية الصلاحية للروس
مصر تلغي مؤقتا الغرامات المفروضة على التأشيرات المنتهية الصلاحية للروس
قالت رئيسة وكالة السياحة الفدرالية الروسية "روس توريزم" زارينا دوجوزوفا، اليوم الجمعة، إن مصر ألغت مؤقتا الغرامات المفروضة على التأشيرات المنتهية الصلاحية... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T10:18+0000
2022-03-18T10:18+0000
العالم العربي
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وأضافت دوجوزوفا "فيما يتعلق بإلغاء الرحلات الجوية، كان هناك العديد من الشكاوى من السياح حول غرامات التأشيرات المنتهية الصلاحية، وقد لجأت إلى السلطات المصرية للحصول على الدعم".وكتبت دوجوزوفا أن "وزير السياحة المصري أكد لي رسميا الإلغاء المؤقت للغرامات المفروضة على سياحنا لتأخير فترة الإقامة بدون تأشيرة في شرم الشيخ".وأكدت دوجوزوفا على أن الإدارة تساعد منظمي الرحلات السياحية في حل مشكلة عودة السياح الروس إلى بلادهم".يذكر أن مصر التي تستقبل سنويا الآلاف من السياح الروس والأوكرانيين في فنادقها المطلة على البحر الأحمر، أعلنت في وقت سابق، استمرار بقائهم على أراضيها إلى حين عودتهم بصورة آمنة إلى بلادهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/مصر-تعلن-بقاء-السياح-الأوكرانيين-والروس-على-أراضيها-إلى-حين-عودتهم-بأمان-إلى-بلادهم-1059141628.html
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العالم العربي, مصر, روسيا

مصر تلغي مؤقتا الغرامات المفروضة على التأشيرات المنتهية الصلاحية للروس

10:18 GMT 18.03.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورسياح في مدينة شرم الشيخ في مصر
سياح في مدينة شرم الشيخ في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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قالت رئيسة وكالة السياحة الفدرالية الروسية "روس توريزم" زارينا دوجوزوفا، اليوم الجمعة، إن مصر ألغت مؤقتا الغرامات المفروضة على التأشيرات المنتهية الصلاحية للروس العالقين في البلاد.
وأضافت دوجوزوفا "فيما يتعلق بإلغاء الرحلات الجوية، كان هناك العديد من الشكاوى من السياح حول غرامات التأشيرات المنتهية الصلاحية، وقد لجأت إلى السلطات المصرية للحصول على الدعم".
وكتبت دوجوزوفا أن "وزير السياحة المصري أكد لي رسميا الإلغاء المؤقت للغرامات المفروضة على سياحنا لتأخير فترة الإقامة بدون تأشيرة في شرم الشيخ".
وأكدت دوجوزوفا على أن الإدارة تساعد منظمي الرحلات السياحية في حل مشكلة عودة السياح الروس إلى بلادهم".
يذكر أن مصر التي تستقبل سنويا الآلاف من السياح الروس والأوكرانيين في فنادقها المطلة على البحر الأحمر، أعلنت في وقت سابق، استمرار بقائهم على أراضيها إلى حين عودتهم بصورة آمنة إلى بلادهم.
عودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
مصر تعلن بقاء السياح الأوكرانيين والروس على أراضيها إلى حين عودتهم بأمان إلى بلادهم
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