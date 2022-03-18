مواجهات قوية في قرعة الأدوار النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIقرعة الأدوار النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
أسفرت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا عن مواجهات من العيار الثقيل، تفوح منها رائحة الثأر.
يلتقي تشيلسي ضد ريال مدريد في مواجهة مكررة لقبل نهائي الموسم الماضي، بينما يبحث بيب جوارديولا مانشستر سيتي عن رد اعتباره أمام دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد الذي أقصاه من قبل نهائي البطولة عام 2016، وفيما يلي تفاصيل القرعة:
1.تشيلسي × ريال مدريد
2.فياريال × بايرن ميونخ
3.ليفربول × بنفيكا
4.مانشستر سيتي × أتلتيكو مدريد
وسيلعب الفريق الذي ورد اسمه أولا في القرعة، مباراة الذهاب على أرضه، فيما يخوض مباراة الإياب على أرض خصمه.
قرعة نصف النهائي
- الفائز من المباراة (2) (مانشستر سيتي - اتلتيكو مدريد) × الفائز من المباراة (1) (الفائز من تشيلسي - ريال مدريد)
- الفائز من المباراة (4 ) (بنفيكا - ليفربول) × الفائز من المباراة ( 3) (فياريال - بايرن ميونخ)
الفريق المستضيف للنهائي
الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني.
مواعيد ربع النهائي
5 و6 أبريل/نيسان: جولة الذهاب
12 و13 أبريل/نيسان: جولة الإياب
مواعيد نصف النهائي
26 و27 أبريل/نيسان: جولة الذهاب.
3 و4 مايو/آيار: جولة الإياب.
موعد النهائي
المباراة النهائية سيحتضنها ستاد فرنسا بمدينة باريس، يوم 28 مايو/آيار.
ملعب النهائي
تم الإعلان عن الملعب الذي سيستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، وهو ملعب فرنسا (دي فرانس ) الذي يقع في ضاحية سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد سحب تنظيم النهائي من ملعب بطرسبورغ الروسي.
قرعة نصف النهائي
- الفائز من المباراة (2) (مانشستر سيتي - اتلتيكو مدريد) × الفائز من المباراة (1) (الفائز من تشيلسي - ريال مدريد)
- الفائز من المباراة (4 ) (بنفيكا - ليفربول) × الفائز من المباراة ( 3) (فياريال - بايرن ميونخ)
الفريق المستضيف للنهائي
الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني.
مواعيد ربع النهائي
5 و6 أبريل/نيسان: جولة الذهاب
12 و13 أبريل/نيسان: جولة الإياب
مواعيد نصف النهائي
26 و27 أبريل/نيسان: جولة الذهاب.
3 و4 مايو/آيار: جولة الإياب.
موعد النهائي
المباراة النهائية سيحتضنها ستاد فرنسا بمدينة باريس، يوم 28 مايو/آيار.
ملعب النهائي
تم الإعلان عن الملعب الذي سيستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، وهو ملعب فرنسا (دي فرانس ) الذي يقع في ضاحية سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد سحب تنظيم النهائي من ملعب بطرسبورغ الروسي.