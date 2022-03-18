https://arabic.sputniknews.com/20220318/موقع-قانوني-التنسيق-الإماراتي-الروسي-في-مجال-التعاون-الفضائي-بحاجة-لتصديق-أخير-1060056953.html
موقع قانوني: التنسيق الإماراتي الروسي في مجال التعاون الفضائي بحاجة لتصديق أخير
موقع قانوني: التنسيق الإماراتي الروسي في مجال التعاون الفضائي بحاجة لتصديق أخير
أعلن موقع رسمي روسي متخصص بالقوانين العامة، اليوم الجمعة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا يمكنها المشاركة بعملية تطوير قاعدة بايكونور الفضائية بدون التصديق... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T11:31+0000
2022-03-18T11:31+0000
2022-03-18T11:31+0000
العالم العربي
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وذكرت الوثيقة الصادرة على الموقع الرسمي أن تصديق الاتفاق مع روسيا سيعطي البداية للتعاون الإماراتي الروسي وبينها عملية التطوير لقاعدة بايكونور الفضائية والبنى التحتية المحيطة بها.وبحسب الوثيقة وقعت روسيا والإمارات في 26 أكتوبر 2021 خلال المؤتمر الدولي الثاني والسبعين للملاحة الفضائية في دبي اتفاق شراكة وتطوير، وقعها عن الجانب الروسي مدير الوكالة الفضائية الروسية ديمتري روغوزين ومديرة وكالة الفضاء الاماراتية سارة الأميري.كما تتضمن الاتفاقية بين البلدين مشاريع مشتركة وتتعلق بتركيب محطة غلوناس في الإمارات العربية المتحدة وتطوير علوم الفضاء واستكشافه، فضلاً عن تقنيات الاتصالات الفضائية وخدمات الإطلاق وإنشاء تكنولوجيا متخصصة بالفضاء الخارجي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
موقع قانوني: التنسيق الإماراتي الروسي في مجال التعاون الفضائي بحاجة لتصديق أخير
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أعلن موقع رسمي روسي متخصص بالقوانين العامة، اليوم الجمعة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا يمكنها المشاركة بعملية تطوير قاعدة بايكونور الفضائية بدون التصديق على الاتفاقية مع روسيا.
وذكرت الوثيقة الصادرة
على الموقع الرسمي أن تصديق الاتفاق مع روسيا سيعطي البداية للتعاون الإماراتي الروسي وبينها عملية التطوير لقاعدة بايكونور الفضائية والبنى التحتية المحيطة بها.
وبحسب الوثيقة وقعت روسيا والإمارات في 26 أكتوبر 2021 خلال المؤتمر الدولي الثاني والسبعين للملاحة الفضائية في دبي اتفاق شراكة وتطوير، وقعها عن الجانب الروسي مدير الوكالة الفضائية الروسية ديمتري روغوزين ومديرة وكالة الفضاء الاماراتية سارة الأميري.
كما تتضمن الاتفاقية بين البلدين مشاريع مشتركة وتتعلق بتركيب محطة غلوناس في الإمارات العربية المتحدة وتطوير علوم الفضاء واستكشافه، فضلاً عن تقنيات الاتصالات الفضائية وخدمات الإطلاق وإنشاء تكنولوجيا متخصصة بالفضاء الخارجي.