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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/ميدينسكي-قربت-موسكو-وكييف-مواقفهما-قدر-الإمكان-بشأن-موضوع-الوضع-المحايد-لأوكرانيا-1060071628.html
ميدينسكي: قربت موسكو وكييف مواقفهما قدر الإمكان بشأن موضوع الوضع المحايد لأوكرانيا
ميدينسكي: قربت موسكو وكييف مواقفهما قدر الإمكان بشأن موضوع الوضع المحايد لأوكرانيا
صرح فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع الجانب الأوكراني، ومساعد الرئيس الروسي، للصحفيين اليوم الجمعة، بأن موسكو وكييف قرّبا مواقفهما قدر... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T16:07+0000
2022-03-18T16:07+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال: "موضوع الوضع المحايد وعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو هو أحد النقاط الرئيسية للمحادثات، وهذه هي النقطة هي التي جعلت الأطراف تقرب مواقفها أقرب ما يمكن".وأكد أن هذه النقاط لها فروق دقيقة تتعلق بالضمانات الأمنية لأوكرانيا. وأضاف: "الفروق الدقيقة تتعلق بالضمانات الأمنية التي تتلقاها أوكرانيا بالإضافة إلى الضمانات القائمة في حالة رفض الانضمام إلى كتلة الناتو".وعقدت، الاثنين الماضي، الجولة الرابعة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، تزامنا مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/ميدينسكي-عناوين-التفاوض-الأساسية-مع-كييف-هي-وضع-شبه-جزيرة-القرم-ومنطقة-دونباس-1059962455.html
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ميدينسكي: قربت موسكو وكييف مواقفهما قدر الإمكان بشأن موضوع الوضع المحايد لأوكرانيا

16:07 GMT 18.03.2022
© Photo / БелТА / الذهاب إلى بنك الصورئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي
ئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Photo / БелТА
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صرح فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع الجانب الأوكراني، ومساعد الرئيس الروسي، للصحفيين اليوم الجمعة، بأن موسكو وكييف قرّبا مواقفهما قدر الإمكان بشأن موضوع الوضع المحايد لأوكرانيا.
وقال: "موضوع الوضع المحايد وعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو هو أحد النقاط الرئيسية للمحادثات، وهذه هي النقطة هي التي جعلت الأطراف تقرب مواقفها أقرب ما يمكن".
وأكد أن هذه النقاط لها فروق دقيقة تتعلق بالضمانات الأمنية لأوكرانيا. وأضاف: "الفروق الدقيقة تتعلق بالضمانات الأمنية التي تتلقاها أوكرانيا بالإضافة إلى الضمانات القائمة في حالة رفض الانضمام إلى كتلة الناتو".
وعقدت، الاثنين الماضي، الجولة الرابعة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، تزامنا مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
،مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
ميدينسكي: عناوين التفاوض الأساسية مع كييف هي وضع شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس
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