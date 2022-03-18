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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/نائب-أوكراني-خسائر-كبيرة-تستنفد-قدرة-الجيش-الأوكراني-على-القتال-1060053937.html
نائب أوكراني: خسائر كبيرة تستنفد قدرة الجيش الأوكراني على القتال
نائب أوكراني: خسائر كبيرة تستنفد قدرة الجيش الأوكراني على القتال
تكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة ولن تجد قريبا ما تقاتل به. أعلن ذلك النائب الأوكراني إيليا كيفا عبر قناة تلغرام. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T10:12+0000
2022-03-18T10:12+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأوضح كيفا الذي أقصته السلطات الأوكرانية عن عضوية البرلمان الأوكراني بطريقة غير مشروعة في 15 مارس/آذار، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح، ويسير ما كانت تملكه من الذخائر إلى النفاد، حتى أنها لن تعود تملك شيئا للقتال في وقت قريب.وتشهد أوكرانيا صراعا مسلحا بين القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني ووحدات من القوات المسلحة الروسية التي توجهت إلى أوكرانيا في يوم 24 فبراير/شباط 2022 في مهمة توفير الأمن لسكان منطقة دونباس الذين تعتدي قوات النظام الأوكراني عليهم منذ عام 2014.وأشار كيفا إلى أن القوات الروسية تسيطر سيطرة كاملة على سماء أوكرانيا ولا تجد ما يمنع قصف المنشآت العسكرية اللازم تدميرها.
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رصد عسكري

نائب أوكراني: خسائر كبيرة تستنفد قدرة الجيش الأوكراني على القتال

10:12 GMT 18.03.2022
© Sputnik . Сергей Аверин / الذهاب إلى بنك الصورالقوات المسلحة الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية يقف في خندق على خط التماس مع القوات المسلحة الأوكرانية في قرية سلافيانوسربسك في منطقة لوغانسك، شرق أوكرانيا 25 يناير 2022
القوات المسلحة الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية يقف في خندق على خط التماس مع القوات المسلحة الأوكرانية في قرية سلافيانوسربسك في منطقة لوغانسك، شرق أوكرانيا 25 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . Сергей Аверин
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تكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة ولن تجد قريبا ما تقاتل به. أعلن ذلك النائب الأوكراني إيليا كيفا عبر قناة تلغرام.
وأوضح كيفا الذي أقصته السلطات الأوكرانية عن عضوية البرلمان الأوكراني بطريقة غير مشروعة في 15 مارس/آذار، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح، ويسير ما كانت تملكه من الذخائر إلى النفاد، حتى أنها لن تعود تملك شيئا للقتال في وقت قريب.
وتشهد أوكرانيا صراعا مسلحا بين القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني ووحدات من القوات المسلحة الروسية التي توجهت إلى أوكرانيا في يوم 24 فبراير/شباط 2022 في مهمة توفير الأمن لسكان منطقة دونباس الذين تعتدي قوات النظام الأوكراني عليهم منذ عام 2014.
وأشار كيفا إلى أن القوات الروسية تسيطر سيطرة كاملة على سماء أوكرانيا ولا تجد ما يمنع قصف المنشآت العسكرية اللازم تدميرها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:04 GMT
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