https://arabic.sputniknews.com/20220318/نائب-أوكراني-خسائر-كبيرة-تستنفد-قدرة-الجيش-الأوكراني-على-القتال-1060053937.html
نائب أوكراني: خسائر كبيرة تستنفد قدرة الجيش الأوكراني على القتال
نائب أوكراني: خسائر كبيرة تستنفد قدرة الجيش الأوكراني على القتال
تكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة ولن تجد قريبا ما تقاتل به. أعلن ذلك النائب الأوكراني إيليا كيفا عبر قناة تلغرام. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T10:12+0000
2022-03-18T10:12+0000
2022-03-18T10:12+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأوضح كيفا الذي أقصته السلطات الأوكرانية عن عضوية البرلمان الأوكراني بطريقة غير مشروعة في 15 مارس/آذار، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح، ويسير ما كانت تملكه من الذخائر إلى النفاد، حتى أنها لن تعود تملك شيئا للقتال في وقت قريب.وتشهد أوكرانيا صراعا مسلحا بين القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني ووحدات من القوات المسلحة الروسية التي توجهت إلى أوكرانيا في يوم 24 فبراير/شباط 2022 في مهمة توفير الأمن لسكان منطقة دونباس الذين تعتدي قوات النظام الأوكراني عليهم منذ عام 2014.وأشار كيفا إلى أن القوات الروسية تسيطر سيطرة كاملة على سماء أوكرانيا ولا تجد ما يمنع قصف المنشآت العسكرية اللازم تدميرها.
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
نائب أوكراني: خسائر كبيرة تستنفد قدرة الجيش الأوكراني على القتال
تابعنا عبر
تكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة ولن تجد قريبا ما تقاتل به. أعلن ذلك النائب الأوكراني إيليا كيفا عبر قناة تلغرام.
وأوضح
كيفا الذي أقصته السلطات الأوكرانية عن عضوية البرلمان الأوكراني بطريقة غير مشروعة في 15 مارس/آذار، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح، ويسير ما كانت تملكه من الذخائر إلى النفاد، حتى أنها لن تعود تملك شيئا للقتال في وقت قريب.
وتشهد أوكرانيا صراعا مسلحا بين القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني ووحدات من القوات المسلحة الروسية التي توجهت إلى أوكرانيا في يوم 24 فبراير/شباط 2022 في مهمة توفير الأمن لسكان منطقة دونباس الذين تعتدي قوات النظام الأوكراني عليهم منذ عام 2014.
وأشار كيفا إلى أن القوات الروسية تسيطر سيطرة كاملة على سماء أوكرانيا ولا تجد ما يمنع قصف المنشآت العسكرية اللازم تدميرها.