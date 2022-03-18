https://arabic.sputniknews.com/20220318/نائب-رئيس-مجلس-السيادة-الانتقالي-دقلو-يفتتح-أكاديمية-السودان-البحرية-1060067457.html

نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي دقلو يفتتح أكاديمية السودان البحرية

نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي دقلو يفتتح أكاديمية السودان البحرية

أفاد إعلام مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الجمعة، بأن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، افتتح مساء أمس الخميس، أكاديمية... 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T14:43+0000

2022-03-18T14:43+0000

2022-03-18T14:43+0000

أخبار السودان اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104118/04/1041180486_0:309:5184:3225_1920x0_80_0_0_a065e6ccd36d5f0c6ed944556be655d1.jpg

بورتسودان - سبوتنيك. وقال دقلو، خلال مخاطبته فعاليات حفل الافتتاح: "نفتتح اليوم هذا الصرح الكبير، والذي يعد إضافة حقيقية للعلم والمعرفة في مجال علوم البحار، وتوطينها في السودان، ونؤكد أن هذه الأكاديمية البحرية سترفد السودان بكوادر مؤهلة في مجال البحار، وأنها فرصة لكل أبنائه لينهلوا منها العلوم، التي تعينهم على إدارة موانئ بلادهم، وكل ما يتعلق بالبحار دون الحاجة إلى البحث عنها في الخارج".وأشاد الفريق أول دقلو بالعقول الوطنية التي فكرت في إنشاء هذا الصرح العظيم، الذي يعد مفخرة للسودان، وأعلن عن تبنيه للأكاديمية ودعمها حتى تكون صرحا تؤدي دورها العلمي والبحثي في مجال علوم البحار.وجدد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الدعوة لكل أبناء الشعب السوداني، للتمسك بالوحدة والقيم الوطنية، ومحاربة القبلية والجهوية وما وصفه بالحقد الدفين والتفرغ لاستغلال موارد البلاد الكبيرة، وقال: "إن كان السودان بوابة لأفريقيا فإن بوابته هي بورتسودان"، مشددا على الاهتمام بالعلم بوصفه أساس تطور وتقدم الشعوب.وسخر الفريق أول دقلو من ادعاءات بعض الأحزاب بالسعي لتحقيق الديمقراطية، مشيرا إلى أن تلك الأحزاب لا تمارس الديمقراطية حتى داخلها، وأن أعمار بعض قياداتها تجاوزت 90 عاما ولا زالت متمسكة بموقعها دون الإفساح للشباب، وتابع هؤلاء يكذبون ويغشون الشباب.وأكد دقلو أن الوزارات الاتحادية أصابها التدمير ولا يوجد بينها من تعمل بكفاءة تتجاوز 30 في المئة، وذلك بسبب إبعاد الكفاءات،وندد بالسياسات التي انتهجت في الفترة الأخيرة التي أدت إلى فصل الكفاءات من موظفي الدولة، وتسببت في تدهور الكثير من المؤسسات والمرافق الحكومية منها ميناء بورتسودان الذي بدوره تدهور تدهوراً كبيرا ومريعا.ودعا نائب رئيس مجلس السيادة كافة قطاعات الشعب السوداني إلى الوحدة والتكاتف وقبول الآخر دون إقصاء لأحد، مشدداً على أهمية تصفية الضمائر لينهض السودان وتخفيف معاناة الشعب السوداني التي استمرت طويلا، ودعا الشعب السوداني إلى عدم احتقار إمكانياته وقبول الدونية في التعامل مع الآخرين، وقال "إن موارد البلاد كفيلة بجعلنا نضع ساقا فوق ساق في انتظار من يريدون الاستثمار في بلادنا"، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتم دون وضع خارطة طريق جديدة ترسم ملامح بناء السودان.وفيما يتصل بالسلام وتحقيق الحكم الديمقراطي، قال دقلو: "وقّعنا اتفاقية السلام بجوبا لنحقق السلام والاستقرار ووقف الحرب، وإننا نريد ديمقراطية حرة لا غش فيها ولا كذب لنحقق بها مرادنا ونترك الدونية ونستغل موارد وخيرات بلادنا دون التفريط فيها".من جانبه عبّر والي البحر الأحمر، علي عبد الله أدروب، عن سعادته بافتتاح الأكاديمية، التي اعتبرها عملا خلاقا، وانطلاقة حقيقية للولاية، وعبرها ستنطلق نحو التقدم والازدهار في المجال البحري، وستكون أيضا متاحة لكل أبناء الشعب السوداني، بما يحقق النماء والتطور لموانئنا وللعاملين بها، وأضاف "أن زيارة نائب رئيس مجلس السيادة جاءت لهذا الهدف، ونحن نعده بتنفيذ كل توجيهاته".

https://arabic.sputniknews.com/20220315/الوعود-الخارجية-هل-تمنح-السلطة-والاقتصاد-في-السودان-قبلة-الحياة-1059948306.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار السودان اليوم