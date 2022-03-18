https://arabic.sputniknews.com/20220318/نصر-الله-ينفي-بشكل-قاطع-وجود-مقاتلين-من-حزب-الله-إلى-جانب-القوات-الروسية-في-أوكرانيا-1060075743.html

نصر الله ينفي بشكل قاطع وجود مقاتلين من "حزب الله" إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا

نصر الله ينفي بشكل قاطع وجود مقاتلين من "حزب الله" إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا

نفى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، مساء اليوم الجمعة، نفيا قاطعاً ما تردد عن إرسال مقاتلين وخبراء للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا. 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T18:04+0000

2022-03-18T18:04+0000

2022-03-18T18:04+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار حزب الله

روسيا

أخبار أوكرانيا

أخبار جمهورية دونيتسك

جمهورية لوغانسك الشعبية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104396/33/1043963360_0:15:1500:859_1920x0_80_0_0_e153d87157abb069a371966d05006e3d.jpg

وقال نصر الله، في تصريحات نقلتها قناة الميادين، إنه "لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا خبير إلى هذه الساحة أو أي ساحة من ساحات هذه الحروب"، مطالبا الدولة اللبنانية والحكومة بتشكيل هيئة طوارئ لأن تداعيات الحرب وصلت إلى لبنان والمنطقة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220318/تغطية-مباشرة-اليوم-الثالث-والعشرون-من-انطلاق-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1060044186.html

أخبار جمهورية دونيتسك

جمهورية لوغانسك الشعبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار حزب الله, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية