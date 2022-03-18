https://arabic.sputniknews.com/20220318/نصر-الله-ينفي-بشكل-قاطع-وجود-مقاتلين-من-حزب-الله-إلى-جانب-القوات-الروسية-في-أوكرانيا-1060075743.html
نصر الله ينفي بشكل قاطع وجود مقاتلين من "حزب الله" إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا
نصر الله ينفي بشكل قاطع وجود مقاتلين من "حزب الله" إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا
نفى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، مساء اليوم الجمعة، نفيا قاطعاً ما تردد عن إرسال مقاتلين وخبراء للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T18:04+0000
2022-03-18T18:04+0000
2022-03-18T18:04+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار حزب الله
روسيا
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أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وقال نصر الله، في تصريحات نقلتها قناة الميادين، إنه "لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا خبير إلى هذه الساحة أو أي ساحة من ساحات هذه الحروب"، مطالبا الدولة اللبنانية والحكومة بتشكيل هيئة طوارئ لأن تداعيات الحرب وصلت إلى لبنان والمنطقة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/تغطية-مباشرة-اليوم-الثالث-والعشرون-من-انطلاق-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1060044186.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار حزب الله, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
نصر الله ينفي بشكل قاطع وجود مقاتلين من "حزب الله" إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا
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نفى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، مساء اليوم الجمعة، نفيا قاطعاً ما تردد عن إرسال مقاتلين وخبراء للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا.
وقال نصر الله، في تصريحات نقلتها قناة الميادين
، إنه "لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا خبير إلى هذه الساحة أو أي ساحة من ساحات هذه الحروب"، مطالبا الدولة اللبنانية والحكومة بتشكيل هيئة طوارئ لأن تداعيات الحرب وصلت إلى لبنان والمنطقة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.