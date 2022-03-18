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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/نصر-الله-ينفي-بشكل-قاطع-وجود-مقاتلين-من-حزب-الله-إلى-جانب-القوات-الروسية-في-أوكرانيا-1060075743.html
نصر الله ينفي بشكل قاطع وجود مقاتلين من "حزب الله" إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا
نصر الله ينفي بشكل قاطع وجود مقاتلين من "حزب الله" إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا
نفى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، مساء اليوم الجمعة، نفيا قاطعاً ما تردد عن إرسال مقاتلين وخبراء للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T18:04+0000
2022-03-18T18:04+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار حزب الله
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وقال نصر الله، في تصريحات نقلتها قناة الميادين، إنه "لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا خبير إلى هذه الساحة أو أي ساحة من ساحات هذه الحروب"، مطالبا الدولة اللبنانية والحكومة بتشكيل هيئة طوارئ لأن تداعيات الحرب وصلت إلى لبنان والمنطقة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/تغطية-مباشرة-اليوم-الثالث-والعشرون-من-انطلاق-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1060044186.html
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أخبار حزب الله, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية

نصر الله ينفي بشكل قاطع وجود مقاتلين من "حزب الله" إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا

18:04 GMT 18.03.2022
© AFP 2022 / -الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© AFP 2022 / -
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نفى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، مساء اليوم الجمعة، نفيا قاطعاً ما تردد عن إرسال مقاتلين وخبراء للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا.
وقال نصر الله، في تصريحات نقلتها قناة الميادين، إنه "لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا خبير إلى هذه الساحة أو أي ساحة من ساحات هذه الحروب"، مطالبا الدولة اللبنانية والحكومة بتشكيل هيئة طوارئ لأن تداعيات الحرب وصلت إلى لبنان والمنطقة.
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
16:04 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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