https://arabic.sputniknews.com/20220318/نيبينزيا-كل-الأدلة-الجديدة-على-الأنشطة-البيولوجية-الخطرة-موجودة-في-أوكرانيا-1060067360.html
نيبينزيا: كل الأدلة الجديدة على الأنشطة البيولوجية الخطرة موجودة في أوكرانيا
نيبينزيا: كل الأدلة الجديدة على الأنشطة البيولوجية الخطرة موجودة في أوكرانيا
قال سفير روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن أوكرانيا والولايات المتحدة تنتهكان اتفاقية الأسلحة البيولوجية، مشيرا إلى أن كل الأدلة الجديدة على... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T14:39+0000
2022-03-18T14:39+0000
2022-03-18T15:04+0000
العالم
روسيا
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وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "هذا لا يتعلق فقط بانتهاك أوكرانيا والولايات المتحدة لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية. إنه يتعلق بحقيقة أن هناك دليلًا جديدًا على الإطلاق على تنفيذ أنشطة بيولوجية عسكرية خطيرة في وسط منطقة أوروبا الشرقية".وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الروسية بواشنطن، أن على الولايات المتحدة كشف المعلومات عن نشاطها البيولوجي العسكري في أوكرانيا.ونظمت وزارة الدفاع الروسية عرضاً، بوقت سابق، يوضح أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 200 مليون دولار، لتشغيل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، والتي شاركت في تنفيذ البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي.وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن ما تم الكشف عنه في أوكرانيا، هو جزء صغير من بين أكثر من 300 مختبر بيولوجي أميركي منتشر في جميع أنحاء العالم؛ وستقدم روسيا وثائق جديدة حول عملها.المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت، في وقت سابق، إن روسيا، فيما يتعلق بحقائق الأنشطة البيولوجية العسكرية الأميركية في أوكرانيا، لا تستبعد إطلاق آلية تشاور بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة.وتعليقًا على المعلومات المتعلقة بالمختبرات البيولوجية التي تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا، حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لوجيان، الولايات المتحدة على توضيح أنشطتها العسكرية البيولوجية في الداخل والخارج.
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العالم, روسيا
نيبينزيا: كل الأدلة الجديدة على الأنشطة البيولوجية الخطرة موجودة في أوكرانيا
14:39 GMT 18.03.2022 (تم التحديث: 15:04 GMT 18.03.2022) تابعنا عبر
قال سفير روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن أوكرانيا والولايات المتحدة تنتهكان اتفاقية الأسلحة البيولوجية، مشيرا إلى أن كل الأدلة الجديدة على الأنشطة الخطرة موجودة في أوكرانيا.
وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "هذا لا يتعلق فقط بانتهاك أوكرانيا والولايات المتحدة لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية. إنه يتعلق بحقيقة أن هناك دليلًا جديدًا على الإطلاق على تنفيذ أنشطة بيولوجية عسكرية خطيرة في وسط منطقة أوروبا الشرقية".
وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الروسية بواشنطن، أن على الولايات المتحدة كشف المعلومات عن نشاطها البيولوجي العسكري في أوكرانيا.
ونظمت وزارة الدفاع الروسية عرضاً، بوقت سابق، يوضح أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 200 مليون دولار، لتشغيل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، والتي شاركت في تنفيذ البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن ما تم الكشف عنه في أوكرانيا، هو جزء صغير من بين أكثر من 300 مختبر بيولوجي أميركي منتشر في جميع أنحاء العالم؛ وستقدم روسيا وثائق جديدة حول عملها.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت، في وقت سابق، إن روسيا، فيما يتعلق بحقائق الأنشطة البيولوجية العسكرية الأميركية في أوكرانيا، لا تستبعد إطلاق آلية تشاور بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة.
وتعليقًا على المعلومات المتعلقة بالمختبرات البيولوجية التي تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا، حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لوجيان، الولايات المتحدة على توضيح أنشطتها العسكرية البيولوجية في الداخل والخارج.