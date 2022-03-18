https://arabic.sputniknews.com/20220318/نيبينزيا-يرفض-اتهامات-الغرب-بقصف-روسيا-مستشفى-الولادة-ومسرح-في-ماريوبول-1060043437.html
نيبينزيا يرفض اتهامات الغرب بقصف روسيا مستشفى الولادة ومسرح في ماريوبول
نيبينزيا يرفض اتهامات الغرب بقصف روسيا مستشفى الولادة ومسرح في ماريوبول
رفض مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الاتهامات الغربية لروسيا بقصف مستشفى الولادة ومسرح في مدينة ماريوبول الأوكرانية. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T02:32+0000
2022-03-18T02:32+0000
2022-03-18T02:32+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن: "لقد سمعنا اليوم اتهامات عديدة، وهي الاتهامات بقصف مستشفى الولادة في ماريوبول، وقصف مسرح ماريوبول، وأن روسيا لا تسمح للنازحين بالمغادرة وأن روسيا قصفت مسجد السلطان سليمان في ماريوبول... جميع هذه الأخبار الزائفة تم دحضها مراراً".هذا وأعلن الرئيس الروسي، يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/موسكو-ماريوبول-تخفي-الأدلة-على-جرائم-المتطرفين-الأوكرانيين-1060042687.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
نيبينزيا يرفض اتهامات الغرب بقصف روسيا مستشفى الولادة ومسرح في ماريوبول
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رفض مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الاتهامات الغربية لروسيا بقصف مستشفى الولادة ومسرح في مدينة ماريوبول الأوكرانية.
الأمم المتحدة – سبوتنيك
. وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن: "لقد سمعنا اليوم اتهامات عديدة، وهي الاتهامات بقصف مستشفى الولادة في ماريوبول، وقصف مسرح ماريوبول، وأن روسيا لا تسمح للنازحين بالمغادرة وأن روسيا قصفت مسجد السلطان سليمان في ماريوبول... جميع هذه الأخبار الزائفة تم دحضها مراراً".
هذا وأعلن الرئيس الروسي، يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.