https://arabic.sputniknews.com/20220318/هنغاريا-تنفي-تقارير-تتحدث-عن-وجود-صعوبات-بتوريد-الغاز-الروسي-إلى-أوروبا-1060074271.html
هنغاريا تنفي تقارير تتحدث عن وجود صعوبات بتوريد الغاز الروسي إلى أوروبا
هنغاريا تنفي تقارير تتحدث عن وجود صعوبات بتوريد الغاز الروسي إلى أوروبا
نفت هنغاريا التقارير التي تتحدث عن وجود صعوبات بتوريد الغاز الروسي إلى أوروبا، مؤكدة أن عملية التوريد تحدث دون أي عوائق. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T17:25+0000
2022-03-18T17:25+0000
2022-03-18T17:25+0000
اقتصاد
روسيا
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وأكد وزير العلاقات والشؤون الاقتصادية الخارجية في هنغاريا، بيتر سزيغارتو، أن الغاز الروسي "يتم توريده (إلى هنغاريا) دون عوائق من الجنوب عبر تركيا وبلغاريا وصربيا بمقدار 10 ملايين متر مكعب في اليوم، ومن النمسا بمقدار 14 مليون متر مكعب في اليوم".أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن بلاده تفي بالتزاماتها التعاقدية تجاه الشركاء، مشيرا إلى أن إمدادات الطاقة من روسيا ستظل مستقرة.وقال نوفاك: "بالطبع ، سيكون للوضع الجيوسياسي المتوتر عواقبه، لكني أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن روسيا ملتزمة بالوفاء بواجباتها التعاقدية تجاه الشركاء، وستظل إمدادات الطاقة من روسيا مستقرة".
https://arabic.sputniknews.com/20220318/شركة-أوكرانية-حجم-نقل-الغاز-الروسي-عبر-أوكرانيا-يصل-إلى-حده-الأقصى-اليوم-1060044736.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا, العالم
هنغاريا تنفي تقارير تتحدث عن وجود صعوبات بتوريد الغاز الروسي إلى أوروبا
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نفت هنغاريا التقارير التي تتحدث عن وجود صعوبات بتوريد الغاز الروسي إلى أوروبا، مؤكدة أن عملية التوريد تحدث دون أي عوائق.
وأكد وزير العلاقات والشؤون الاقتصادية الخارجية في هنغاريا، بيتر سزيغارتو، أن الغاز الروسي "يتم توريده (إلى هنغاريا) دون عوائق من الجنوب عبر تركيا وبلغاريا وصربيا بمقدار 10 ملايين متر مكعب في اليوم، ومن النمسا بمقدار 14 مليون متر مكعب في اليوم".
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن بلاده تفي بالتزاماتها التعاقدية تجاه الشركاء، مشيرا إلى أن إمدادات الطاقة من روسيا ستظل مستقرة
.
وقال نوفاك: "بالطبع ، سيكون للوضع الجيوسياسي المتوتر عواقبه، لكني أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن روسيا ملتزمة بالوفاء بواجباتها التعاقدية تجاه الشركاء، وستظل إمدادات الطاقة من روسيا مستقرة".