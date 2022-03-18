https://arabic.sputniknews.com/20220318/وزارة-الدفاع-ألمانيا-لن-تنشر-قواتها-في-التشيك-1060050829.html
وزارة الدفاع: ألمانيا لن تنشر قواتها في التشيك
وزارة الدفاع: ألمانيا لن تنشر قواتها في التشيك
قالت يانا تشيرنوخوفا وزيرة الدفاع التشيكية، اليوم الجمعة، إن برلين تخلت عن فكرة نشر بعض أفرادها العسكريين من وحدة حلف شمال الأطلسي في سلوفاكيا في جمهورية... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T09:11+0000
2022-03-18T09:11+0000
2022-03-18T09:11+0000
العالم
رصد عسكري
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وكانت تشيرنوخوفا قد أعلنت، يوم الأربعاء، بعد اجتماع وزراء دفاع دول الناتو، أن "جزءًا من القوات الألمانية المخصصة لوحدة الناتو في سلوفاكيا يمكن نشرها في جمهورية التشيك".وقالت تشيرنوخوفا: "علمنا اليوم (الجمعة) أن الجانب الألماني تخلى عن هذه الفكرة".من المفترض أن تتكون وحدة الناتو، المقرر نشرها في سلوفاكيا من أجل تعزيز الجناح الشرقي للحلف، من 700 جندي ألماني، و 600 من جمهورية التشيك، و 400 من الولايات المتحدة، و 200 من هولندا، 100 من كل من بولندا وسلوفينيا.ومن بين المعدات العسكرية التي ستكون تحت تصرف الوحدة نظام الدفاع الجوي باتريوت. وكان من المفترض أن تبدأ الوحدة أنشطتها في 15 مارس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
وزارة الدفاع: ألمانيا لن تنشر قواتها في التشيك
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قالت يانا تشيرنوخوفا وزيرة الدفاع التشيكية، اليوم الجمعة، إن برلين تخلت عن فكرة نشر بعض أفرادها العسكريين من وحدة حلف شمال الأطلسي في سلوفاكيا في جمهورية التشيك.
وكانت تشيرنوخوفا قد أعلنت، يوم الأربعاء، بعد اجتماع وزراء دفاع دول الناتو، أن "جزءًا من القوات الألمانية المخصصة لوحدة الناتو في سلوفاكيا يمكن نشرها في جمهورية التشيك".
وقالت تشيرنوخوفا: "علمنا اليوم (الجمعة) أن الجانب الألماني تخلى عن هذه الفكرة".
من المفترض أن تتكون وحدة الناتو، المقرر نشرها في سلوفاكيا من أجل تعزيز الجناح الشرقي للحلف، من 700 جندي ألماني، و 600 من جمهورية التشيك، و 400 من الولايات المتحدة، و 200 من هولندا، 100 من كل من بولندا وسلوفينيا.
ومن بين المعدات العسكرية التي ستكون تحت تصرف الوحدة نظام الدفاع الجوي باتريوت. وكان من المفترض أن تبدأ الوحدة أنشطتها في 15 مارس.