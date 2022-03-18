https://arabic.sputniknews.com/20220318/وزير-الخارجية-الجزائري-الدبلوماسية-والجيش-هما-السيادة-الوطنية-1060073475.html
وزير الخارجية الجزائري: الدبلوماسية والجيش هما "السيادة الوطنية"
وزير الخارجية الجزائري: الدبلوماسية والجيش هما "السيادة الوطنية"
قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن الدبلوماسية الجزائرية لعبت دورا كبيرا في تحقيق الاستقلال، مضيفا أن الدبلوماسية والجيش وجهان لعملة واحدة، هي... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T16:59+0000
2022-03-18T16:59+0000
2022-03-18T16:59+0000
الجزائر
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وأشار لعمامرة خلال لقاء مع قناة الجزائر الدولية، عشية الاحتفال بالذكرى الستين لعيد النصر، إلى مواقف محمد الصديق بن يحيى عضو الوفد الجزائري في مفاوضات إيفيان، ووزير الخارجية الأسبق ورئيس الوفد كريم بلقاسم، أول وزير دفاع وثاني وزير للخارجية في الجزائر المستقلة.وانتهت هذه المفاوضات إلى قرار وقف إطلاق النار، وحرمة التراب الوطني الذي اعتبره "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه، بعدما حاول المستعمر التلاعب بتقسيم الجزائر واستثناء الصحراء من الحرية، بحسب لعمامرة.وأضاف أن كل هذا يعكس قاعدة أن الجيش والدبلوماسية وجهان لعملة واحدة، والتي وصفها لعمامرة في حديثه بـ"الغالية"، وهي الاستقلال، الحرية والسيادة الوطنية.وتابع: "في الواقع منذ انطلاق ثورة نوفمبر (تشرين الثاني) المباركة كانت هناك مناسبات كثيرة لأبناء الشعب الجزائري المنخرطين في حرب التحرير لبلورة تماسك روح التضحية وكذلك العبقرية في صنع ما يمكن القول إنه معجزة".وأوضح قصده بالمعجزة بأنها استرجاع السيادة الوطنية في وقت كان الاستعمار يعتبر الجزائر جزء لا يتجزأ من ترابه الوطني، وهو استعمار كان يستند إلى قوة أكبر تحالف عسكري في القرن العشرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/الجزائر-تؤكد-أن-جرائم-فرنسا-البشعة-لن-تسقط-وتطلب-تعويض-ضحايا-التجارب-النووية-1060066768.html
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الجزائر
وزير الخارجية الجزائري: الدبلوماسية والجيش هما "السيادة الوطنية"
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قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن الدبلوماسية الجزائرية لعبت دورا كبيرا في تحقيق الاستقلال، مضيفا أن الدبلوماسية والجيش وجهان لعملة واحدة، هي السيادة الوطنية.
وأشار لعمامرة
خلال لقاء مع قناة الجزائر الدولية، عشية الاحتفال بالذكرى الستين لعيد النصر، إلى مواقف محمد الصديق بن يحيى عضو الوفد الجزائري في مفاوضات إيفيان، ووزير الخارجية الأسبق ورئيس الوفد كريم بلقاسم، أول وزير دفاع وثاني وزير للخارجية في الجزائر المستقلة.
وانتهت هذه المفاوضات إلى قرار وقف إطلاق النار، وحرمة التراب الوطني الذي اعتبره "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه، بعدما حاول المستعمر التلاعب بتقسيم الجزائر واستثناء الصحراء من الحرية، بحسب لعمامرة.
وأضاف أن كل هذا يعكس قاعدة أن الجيش والدبلوماسية
وجهان لعملة واحدة، والتي وصفها لعمامرة في حديثه بـ"الغالية"، وهي الاستقلال، الحرية والسيادة الوطنية.
وتابع: "في الواقع منذ انطلاق ثورة نوفمبر (تشرين الثاني) المباركة كانت هناك مناسبات كثيرة لأبناء الشعب الجزائري المنخرطين في حرب التحرير لبلورة تماسك روح التضحية وكذلك العبقرية في صنع ما يمكن القول إنه معجزة".
وأوضح قصده بالمعجزة بأنها استرجاع السيادة الوطنية في وقت كان الاستعمار يعتبر الجزائر جزء لا يتجزأ من ترابه الوطني، وهو استعمار كان يستند إلى قوة أكبر تحالف عسكري في القرن العشرين.