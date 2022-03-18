https://arabic.sputniknews.com/20220318/وفاة-الشاعر-السعودي-عناد-المطيري-1060054254.html
وفاة الشاعر السعودي عناد المطيري
وفاة الشاعر السعودي عناد المطيري
توفي الشاعر السعودي، عناد المطيري، مساء أمس الخميس، بعد صراع مع المرض. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T10:19+0000
2022-03-18T10:19+0000
2022-03-18T10:19+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وأفادت صحيفة "عكاظ" السعودية، بأن عناد المطيري، يعد من المحدثين في القصيدة الشعبية، وصاحب تجربة شعرية مميزة، جعلت منه أحد أبرز الأسماء الشعرية في الخليج.ونعى معظم مثقفي وشعراء السعودية، الشاعر الراحل، عبر حساباتهم الرسمية بموقع "تويتر"، حيث شاركوا وسم "عناد المطيري" بشكل واسع.وغرد نائب رئيس تحرير صحيفة "سبق"، عبد الله البرقاوي: "ورحل الشاعر الكبير #عناد_المطيري، الذي قال في إحدى قصائده الشعرية المعروفة: خلّها بالقلب تحرق مابقى عادتي مااشكي على غيري عناي، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا اليه راجعون".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم
وفاة الشاعر السعودي عناد المطيري
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توفي الشاعر السعودي، عناد المطيري، مساء أمس الخميس، بعد صراع مع المرض.
وأفادت صحيفة "عكاظ
" السعودية، بأن عناد المطيري، يعد من المحدثين في القصيدة الشعبية، وصاحب تجربة شعرية مميزة، جعلت منه أحد أبرز الأسماء الشعرية في الخليج.
ونعى معظم مثقفي وشعراء السعودية، الشاعر الراحل، عبر حساباتهم الرسمية بموقع "تويتر"، حيث شاركوا وسم "عناد المطيري" بشكل واسع.
وغرد نائب رئيس تحرير صحيفة "سبق"، عبد الله البرقاوي: "ورحل الشاعر الكبير #عناد_المطيري، الذي قال في إحدى قصائده الشعرية المعروفة: خلّها بالقلب تحرق مابقى عادتي مااشكي على غيري عناي، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا اليه راجعون".