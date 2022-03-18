https://arabic.sputniknews.com/20220318/-الرئيس-المصري-يبعث-رسالة-لنظيره-الإندونيسي-1060046667.html
الرئيس المصري يبعث رسالة لنظيره الإندونيسي
الرئيس المصري يبعث رسالة لنظيره الإندونيسي
بعث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، رسالة إلى نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T07:47+0000
2022-03-18T07:47+0000
2022-03-18T07:47+0000
مصر
أخبار إندونيسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058959188_0:220:3012:1914_1920x0_80_0_0_3dff2122dea1cde41ba41cc364690b4f.jpg
وحسب بيان الخارجية المصرية، قام بتسليم الرسالة وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه اليوم بالرئيس الإندونيسي، في مستهل زيارته إلى إندونيسيا، ضمن جولته الآسيوية.وأكد شكري خلال اللقاء اهتمام مصر بمواصلة التشاور وتنسيق المواقف بين البلدين بما يتناسب مع تطلعات الشعبين وحجم المصالح المشتركة بينهما.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058959188_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_1b5e5204599c3fc326d9b412a36c3f89.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار إندونيسيا
الرئيس المصري يبعث رسالة لنظيره الإندونيسي
تابعنا عبر
بعث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، رسالة إلى نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو.
وحسب بيان الخارجية المصرية، قام بتسليم الرسالة وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه اليوم بالرئيس الإندونيسي، في مستهل زيارته إلى إندونيسيا، ضمن جولته الآسيوية.
وتضمنت الرسالة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وجهود الإعداد للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والتي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل.
وأكد شكري خلال اللقاء اهتمام مصر
بمواصلة التشاور وتنسيق المواقف بين البلدين بما يتناسب مع تطلعات الشعبين وحجم المصالح المشتركة بينهما.