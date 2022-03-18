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الرئيس المصري يبعث رسالة لنظيره الإندونيسي
الرئيس المصري يبعث رسالة لنظيره الإندونيسي
بعث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، رسالة إلى نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T07:47+0000
2022-03-18T07:47+0000
مصر
أخبار إندونيسيا
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وحسب بيان الخارجية المصرية، قام بتسليم الرسالة وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه اليوم بالرئيس الإندونيسي، في مستهل زيارته إلى إندونيسيا، ضمن جولته الآسيوية.وأكد شكري خلال اللقاء اهتمام مصر بمواصلة التشاور وتنسيق المواقف بين البلدين بما يتناسب مع تطلعات الشعبين وحجم المصالح المشتركة بينهما.
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مصر, أخبار إندونيسيا

الرئيس المصري يبعث رسالة لنظيره الإندونيسي

07:47 GMT 18.03.2022
© REUTERS / JOHANNA GERONالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON
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بعث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، رسالة إلى نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو.
وحسب بيان الخارجية المصرية، قام بتسليم الرسالة وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه اليوم بالرئيس الإندونيسي، في مستهل زيارته إلى إندونيسيا، ضمن جولته الآسيوية.
وتضمنت الرسالة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وجهود الإعداد للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والتي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل.
وأكد شكري خلال اللقاء اهتمام مصر بمواصلة التشاور وتنسيق المواقف بين البلدين بما يتناسب مع تطلعات الشعبين وحجم المصالح المشتركة بينهما.
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