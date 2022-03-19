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https://arabic.sputniknews.com/20220319/أردوغان-تركيا-تخطت-اليابان-وأصبحت-تمتلك-أطول-جسر-معلق-بالعالم-1060089269.html
أردوغان: تركيا تخطت اليابان وأصبحت تمتلك أطول جسر معلق بالعالم
أردوغان: تركيا تخطت اليابان وأصبحت تمتلك أطول جسر معلق بالعالم
افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جسرا معلقا ضخما فوق مضيق الدردنيل ليربط بين الشواطئ الأوروبية والآسيوية للممر المائي الرئيسي. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T10:27+0000
2022-03-19T10:27+0000
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ويربط الجسر بين قارتي أوروبا وآسيا فوق مضيق الدرنديل.وحسب قناة "TRT، قال أردوغان خلال مراسم الافتتاح إن جسر "جناق قلعة 1915" الذي تمتد المسافة بين قاعدتيه 2023 مترا، أصبح أطول جسر معلق في العالم.وأضاف أن الجسر يسمح للمسافرين بعبور مضيق الدردنيل - الذي يربط بحر إيجه ببحر مرمرة - في 6 دقائق فقط مقارنة بالساعة ونصف الساعة السابقة بواسطة العبارات.وأوضح أردوغان أن تكلفة بناء الجسر وصلت إلى 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) إلا أن تركيا ستوفر من خلاله 415 مليون يورو (458 مليون دولار) سنويا من خلال خفض استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون. وأعلن أن رسوم عبور الجسر ستكون 200 ليرة تركية (13.60 دولار).وأشار أردوغان إلى أن هندسة بناء الجسر مليئة بالرمزية، كاشفا إن طول المنطقة بين قاعدتيه 2023 مترا هو احتفاء بعام 2023، عندما تحتفل تركيا بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية. كما يبلغ ارتفاع برجي الجسر 318 مترا، في إشارة إلى يوم الافتتاح الموافق 18 مارس الجاري، حيث تحيي تركيا ذكرى الجنود الذين قتلوا خلال معارك غاليبولي البحرية والبرية.
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

أردوغان: تركيا تخطت اليابان وأصبحت تمتلك أطول جسر معلق بالعالم

10:27 GMT 19.03.2022
© Sputnik . Kemal Aslan  / الذهاب إلى بنك الصورجسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
جسر تشاناكالي 1915 المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© Sputnik . Kemal Aslan
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افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جسرا معلقا ضخما فوق مضيق الدردنيل ليربط بين الشواطئ الأوروبية والآسيوية للممر المائي الرئيسي.
ويربط الجسر بين قارتي أوروبا وآسيا فوق مضيق الدرنديل.
وحسب قناة "TRT، قال أردوغان خلال مراسم الافتتاح إن جسر "جناق قلعة 1915" الذي تمتد المسافة بين قاعدتيه 2023 مترا، أصبح أطول جسر معلق في العالم.
وأضاف أن الجسر يسمح للمسافرين بعبور مضيق الدردنيل - الذي يربط بحر إيجه ببحر مرمرة - في 6 دقائق فقط مقارنة بالساعة ونصف الساعة السابقة بواسطة العبارات.
وأشار الرئيس التركي إلى أن "تركيا تفوقت على اليابان، التي تمتلك أطول جسر في العالم من حيث متوسط المسافة بين قاعدتيه، واحتلت المركز الأول".
وأوضح أردوغان أن تكلفة بناء الجسر وصلت إلى 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) إلا أن تركيا ستوفر من خلاله 415 مليون يورو (458 مليون دولار) سنويا من خلال خفض استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون.
وأعلن أن رسوم عبور الجسر ستكون 200 ليرة تركية (13.60 دولار).
وأشار أردوغان إلى أن هندسة بناء الجسر مليئة بالرمزية، كاشفا إن طول المنطقة بين قاعدتيه 2023 مترا هو احتفاء بعام 2023، عندما تحتفل تركيا بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية.
كما يبلغ ارتفاع برجي الجسر 318 مترا، في إشارة إلى يوم الافتتاح الموافق 18 مارس الجاري، حيث تحيي تركيا ذكرى الجنود الذين قتلوا خلال معارك غاليبولي البحرية والبرية.
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