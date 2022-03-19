https://arabic.sputniknews.com/20220319/أفغانستان-أكثر-دول-العالم-تعاسة-ودولة-عربية-تحتل-المرتبة-الثانية--1060109112.html
أفغانستان أكثر دول العالم تعاسة ودولة عربية تحتل المرتبة الثانية
أفغانستان أكثر دول العالم تعاسة ودولة عربية تحتل المرتبة الثانية
أفغانستان هي أكثر دول العالم تعاسة حتى قبل وصول "طالبان" للسلطة في أغسطس/ آب الماضي. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T17:05+0000
2022-03-19T17:05+0000
2022-03-19T17:05+0000
أخبار أفغانستان اليوم
السعادة
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هذه النتيجة كشف عنها ما يسمى بتقرير السعادة العالمي الصادر قبل اليوم العالمي للسعادة الذي حددته الأمم المتحدة، والمقرر الاحتفال به يوم غد الأحد، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وصنف التقرير السنوي أفغانستان في المرتبة الأخيرة للسعادة ضمن 149 دولة خضعت للمسح بمعدل سعادة بلغ 2.5 درجة فقط. وكانت مؤسسة "غالوب" قد أجرت استطلاعا للرأي في عام 2018 توصل إلى أن قلة من الأفغان الذين شملتهم الدراسة لديهم أمل كبير في المستقبل.ووفقا لنتائج تقرير السعادة، فقد حل لبنان في المرتبة الثانية بعد أفغانستان، في أكثر دول العالم تعاسة.في المقابل، احتلت فنلندا المرتبة الأولى للعام الرابع على التوالي كأسعد بلد في العالم برصيد 7.8 درجة، تليها الدنمارك وسويسرا ، وأيسلندا وهولندا في المراكز الخمسة الأولى.صنف الباحثون المشاركون في إعداد التقرير البلدان بعد تحليل البيانات على مدى ثلاث سنوات.ونظر الباحثون في مجموعة من العوامل، بما في ذلك نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، وشبكات الأمان الاجتماعي، ومتوسط العمر المتوقع، وحرية اتخاذ خيارات الحياة، وكرم السكان، وتصورات مستويات الفساد الداخلي والخارجي.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/مجلس-الأمن-يقرر-إقامة-علاقة-رسمية-ومستدامة-مع-أفغانستان--1060042021.html
أخبار أفغانستان اليوم
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم, السعادة
أفغانستان أكثر دول العالم تعاسة ودولة عربية تحتل المرتبة الثانية
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أفغانستان هي أكثر دول العالم تعاسة حتى قبل وصول "طالبان" للسلطة في أغسطس/ آب الماضي.
هذه النتيجة كشف عنها ما يسمى بتقرير السعادة العالمي الصادر قبل اليوم العالمي للسعادة الذي حددته الأمم المتحدة، والمقرر الاحتفال به يوم غد الأحد، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"
.
وصنف التقرير السنوي أفغانستان في المرتبة الأخيرة للسعادة ضمن 149 دولة خضعت للمسح بمعدل سعادة بلغ 2.5 درجة فقط.
وكانت مؤسسة "غالوب" قد أجرت استطلاعا للرأي في عام 2018 توصل إلى أن قلة من الأفغان الذين شملتهم الدراسة لديهم أمل كبير في المستقبل.
ووفقا لنتائج تقرير السعادة، فقد حل لبنان في المرتبة الثانية
بعد أفغانستان، في أكثر دول العالم تعاسة.
في المقابل، احتلت فنلندا المرتبة الأولى للعام الرابع على التوالي كأسعد بلد في العالم برصيد 7.8 درجة، تليها الدنمارك وسويسرا ، وأيسلندا وهولندا في المراكز الخمسة الأولى.
صنف الباحثون المشاركون في إعداد التقرير البلدان بعد تحليل البيانات على مدى ثلاث سنوات.
ونظر الباحثون في مجموعة من العوامل، بما في ذلك نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، وشبكات الأمان الاجتماعي، ومتوسط العمر المتوقع، وحرية اتخاذ خيارات الحياة، وكرم السكان، وتصورات مستويات الفساد الداخلي والخارجي.