https://arabic.sputniknews.com/20220319/أكثر-من-13-ألف-أوكراني-وصلوا-إسرائيل-منذ-بدء-العملية-العسكرية-الروسية-1060109951.html

أكثر من 13 ألف أوكراني وصلوا إسرائيل منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أكثر من 13 ألف أوكراني وصلوا إسرائيل منذ بدء العملية العسكرية الروسية

كشفت سلطة السكان والهجرة في إسرائيل، مساء اليوم السبت، أن ما يزيد عن 13 ألف أوكراني وصلوا إلى مطار بن غوريون في تل أبيب منذ بدء العملية العسكرية الروسية في... 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T17:21+0000

2022-03-19T17:21+0000

2022-03-19T17:21+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وقالت في بيان وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن 13513 مدنيا من أوكرانيا وصلوا إلى إسرائيل من بينهم حوالي 3500 ينطبق عليهم قانون العودة.ويعطي قانون العودة، الذي سنته إسرائيل عام 1950 اليهود حق الهجرة والاستقرار في إسرائيل ونيل جنسيتها، وتم تعديله 1970، ليشمل المنحدرين من أصول يهودية وأزواجهم الذين لهم أقارب في إسرائيل.وذكر البيان أنه تم أيضا منع 275 أوكرانيا من دخول إسرائيل منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/ شباط الماضي، إضافة إلى مغادرة 1127 أوكرانيا البلاد.وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد طالبت بعقد جلسة عاجلة بشأن الالتماس الذي قدمه إليها سفير أوكرانيا لدى تل أبيب يفغيني كورنيتشوك، بشأن تقييد دخول اللاجئين من بلاده إلى إسرائيل.وسعى مقدمو الالتماسات إلى إلغاء القيود المفروضة على دخول اللاجئين من أوكرانيا، إلى جانب طلب إصدار أمر يحظر دخول مخطط وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد بشأن تقييد السماح للاجئين بالدخول، حيز التنفيذ.وكانت شاكيد أعلنت، في وقت سابق، عن مخطط دخول اللاجئين (الحصة) والذي يقضي بأن تستضيف إسرائيل 25 ألف مواطن أوكراني غير يهودي "بشكل مؤقت".إلا أنها أوضحت أن 20 ألفا من هؤلاء اللاجئين موجودون في إسرائيل بشكل غير قانوني قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220313/شاكيد-استثناء-اللاجئين-الأوكران-الذين-لديهم-أقارب-في-إسرائيل-من-الحصة-1059858878.html

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