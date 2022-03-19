https://arabic.sputniknews.com/20220319/أنصار-الله-تجدد-رفضها-دعوة-مجلس-التعاون-الخليجي-للتشاور-في-الرياض-1060081141.html

"أنصار الله" تجدد رفضها دعوة مجلس التعاون الخليجي للتشاور في الرياض

"أنصار الله" تجدد رفضها دعوة مجلس التعاون الخليجي للتشاور في الرياض

جددت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الجمعة، رفضها للمبادرة التي أعلنها مجلس التعاون الخليجي لإجراء مشاورات بين الأطراف اليمنية في العاصمة... 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T01:15+0000

2022-03-19T01:15+0000

2022-03-19T01:17+0000

الحرب على اليمن

أنصار الله

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القاهرة - سبوتنيك. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، محمد علي الحوثي، عبر "تويتر"، مساء الجمعة "تُعقد المشاورات كمقدمة للحوار المفضي إلى حلول وذلك للتعرف على ما يريده كل طرف ولا تُعقد بعد حوارات استكشافية امتدت لسنوات بلا فائدة".وأضاف أن "الحل قريب جدا - وقد أعلنا مقدماته مرارا - [في إشارة إلى معالجة الملف الإنساني] لو وجدت الإرادة والمصداقية في قرار تحالف دول العدوان [دول التحالف العربي] الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه للسلام".واتهم الحوثي في تغريدة أخرى، التحالف بمنع دخول المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة "أنصار الله" والتسبب في أزمة وقود.وقال "لدول العدوان قليل من الحياء، قبل أن تنهوا الحرب أنهوا أزمة المشتقات التي تمعنوا في إيذاء الشعب اليمني بمنعها وهي بأمواله لا منة لكم فيها".والخميس الماضي، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف، استضافة مشاورات بين كافة الأطراف اليمنية خلال الفترة من 29 آذار/ مارس إلى 7 نيسان/ أبريل المقبل، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يمهد لاستئناف المفاوضات السياسية وتحقيق سلام شامل في اليمن.وقال الحجرف في مؤتمر صحافي، بالرياض، إن "الهدف من المشاورات توحيد الصف ورأب الصدع بين اليمنيين، دعماً للشرعية اليمنية ولتعزيز مؤسسات الدولة، ولخلق مقاربة تدفع باليمنيين للجلوس مجددا على طاولة المشاورات، ودعما للجهود الدولية والأممية الرامية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني واستعادة دولته".وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن "حل الأزمة بيد اليمنيين أنفسهم"، موضحاً أن:وأضاف: "تهدف المشاورات إلى وضع آلية مشاورات يمنية - يمنية مستدامة يمكن أن تؤسس لتشكيل وعاء سياسي تشاركي من كل المكونات السياسية والمدنية لتوحيد الجبهة الداخلية وتنفيذ ما تبقى من خطوات اتفاق الرياض واستئناف المشاورات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة حتى تحقيق السلام المنشود".وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، ترحيبها بعقد أي حوار مع التحالف العربي، مشترطة أن يكون في دولة محايدة غير مشاركة في عمليات التحالف.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله"، عن مصدر مسؤول، القول إن "اليمن يرحب بأي حوار مع دول التحالف في أي دولة محايدة وغير مشاركة في العدوان [في إشارة إلى عمليات التحالف العربي] على اليمن سواء من دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها، وأن تكون الأولوية للملف الإنساني ورفع القيود التعسفية على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي".واعتبر المصدر أن "من غير المنطقي ولا العادل ولا الجائز أن يكون الداعي والمضيف للحوار، الدولة الراعية للحرب والحصار الظالم على الشعب اليمني".وقال "لا يستقيم أن تدعو للحوار من جهة وترسل الإرهابيين والمفخخات لتفجير الناس في الأسواق والمدن من جهة أخرى"، في اشارة إلى إعلان الجماعة، يوم الثلاثاء الماضي، القبض على متهمين بالتخطيط لتنفيذ هجمات بسيارات مفخخة في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، قالت "أنصار الله" إنهم ضمن خلية تابعة للاستخبارات السعودية.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220317/أنصار-الله-أي-حوار-مقبل-يجب-أن-يكون-على-جغرافيا-محايدة-بين-صنعاء-والرياض-1060026324.html

https://arabic.sputniknews.com/20220318/التعاون-الإسلامي-تصدر-بيانا-بشأن-دعوة-مجلس-التعاون-الخليجي-لمشاورات-يمنية-يمنية-في-الرياض-1060074076.html

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الحرب على اليمن, أنصار الله