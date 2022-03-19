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https://arabic.sputniknews.com/20220319/أوستن-لا-توجد-أدلة-على-حشد-روسيا-قوات-ضخمة-على-حدود-دول-أعضاء-بالناتو-1060086318.html
أوستن: لا توجد أدلة على حشد روسيا قوات ضخمة على حدود دول أعضاء بالناتو
أوستن: لا توجد أدلة على حشد روسيا قوات ضخمة على حدود دول أعضاء بالناتو
أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنه ليس هناك أدلة على حشد روسيا قوات كبيرة على حدود دول أعضاء بالناتو، وفسر ذلك بأن القوات الروسية على عدة جبهات في... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T09:09+0000
2022-03-19T09:09+0000
الناتو
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القاهرة-سبوتنيك. وقال أوستن، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف في العاصمة البلغارية صوفيا، "لا دليل على حشد روسيا قوات كبيرة على حدود دول أعضاء بالناتو لأن الوحدات الروسية على عدة جبهات في أوكرانيا".ومن جانبه، أعلن بيتكوف أن بلاده لن تستطيع حاليًا إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البرلمان البلغاري على تلك الخطوة.وقال أوستن لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "حسنًا، كان الرئيس [جو بايدن] واضحًا جدًا بشأن حقيقة أننا لن نشارك في قتال مع روسيا وأوكرانيا من أجل التأثير أو وضع منطقة حظر طيران".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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الناتو

أوستن: لا توجد أدلة على حشد روسيا قوات ضخمة على حدود دول أعضاء بالناتو

09:09 GMT 19.03.2022
© AFP 2022 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© AFP 2022 / MONEY SHARMA
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أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنه ليس هناك أدلة على حشد روسيا قوات كبيرة على حدود دول أعضاء بالناتو، وفسر ذلك بأن القوات الروسية على عدة جبهات في أوكرانيا.
القاهرة-سبوتنيك. وقال أوستن، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف في العاصمة البلغارية صوفيا، "لا دليل على حشد روسيا قوات كبيرة على حدود دول أعضاء بالناتو لأن الوحدات الروسية على عدة جبهات في أوكرانيا".

ومن جانبه، أعلن بيتكوف أن بلاده لن تستطيع حاليًا إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البرلمان البلغاري على تلك الخطوة.

هذا وكان أوستن قد أعلن اليوم السبت، أن الولايات المتحدة لن تشارك في الأعمال العدائية في أوكرانيا ولن تنشئ منطقة حظر طيران فوق البلاد.

وقال أوستن لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "حسنًا، كان الرئيس [جو بايدن] واضحًا جدًا بشأن حقيقة أننا لن نشارك في قتال مع روسيا وأوكرانيا من أجل التأثير أو وضع منطقة حظر طيران".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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