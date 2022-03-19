https://arabic.sputniknews.com/20220319/إثيوبيا-تشدد-أن-خطط-سفرائها-الجدد-في-أول-100-يوم-من-عملهم-يجب-أن-تولي-الاهتمام-المناسب-لمصالحها-1060106698.html

إثيوبيا تشدد على أن خطط سفرائها الجدد في أول 100 يوم من عملهم يجب أن تولي الاهتمام المناسب ‏لمصالحها

إثيوبيا تشدد على أن خطط سفرائها الجدد في أول 100 يوم من عملهم يجب أن تولي الاهتمام المناسب ‏لمصالحها

قدم سفراء إثيوبيا المعينون حديثا، اليوم السبت، خطتهم لمدة أول 100 يوم من عملهم في العديد من ‏البلدان.‏ 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T16:08+0000

2022-03-19T16:08+0000

2022-03-19T16:11+0000

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وحصلت الخطط المقترحة على موافقات، مع إضافة مدخلات لدمجها في ضوء المصالح الجيوسياسية للبلدان التي تم تعيين السفراء لها، وفق بيان رسمي.من ناحيته، شدد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي ماكونن، على أن خطط السفراء الجدد ينبغي أن تولي الاهتمام المناسب لمصالح إثيوبيا، فضلا عن تحديد مجرد مجالات الاهتمام في العلاقات الثنائية.كما طرح الحاضرون التعليقات والاقتراحات التي تعتبر ضرورية في إثراء المقترحات، بما يتماشى مع الاحتياجات المصممة لإثيوبيا.يأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية عن تعيينها سفيرا جديدا لها في القاهرة، ضمن قائمة السفراء الجدد لدول ‏مختلفة.‏وقالت المتحدثة باسم الخارجية الإثيوبية، السفيرة دينا المفتي، في بيان رسمي، إن الوزارة قامت بتعيين، حسن إبراهيم، سفيرا لإثيوبيا لدى مصر، "في إطار عملية إصلاح مؤسسي بالوزارة".وأوضحت المفتي أن بعض السفراء سيبقون في أديس أبابا، وسيقومون بعملهم الدبلوماسي عن بعد.وأضافت منوهة إلى أن "ما يجعل التعيينات للسفراء مختلفة عن سابقتها هو أنها أوجدت توازنا في تعيين الدبلوماسيين، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية الكبرى".وتابعت المفتي أن "السفراء الجدد تم تعيينهم من قبل الرئيسة سهلورك زودي، بعد تلقيهم تدريب مكثف لمدة 15 يوم".وكان ماركوس تيكلي، سفير إثيوبيا، في القاهرة، قال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي عربي"، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، إن "السفارة ستغلق في القاهرة ابتداء من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر لأسباب اقتصادية ومالية لتقليل النفقات"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.و أكد تيكلي أن القرار لا علاقة له بقضية سد النهضة الإثيوبي بين إثيوبيا ومصر والسودان.

https://arabic.sputniknews.com/20220318/إثيوبيا-تعلن-تعيين-سفير-جديد-لها-في-مصر-بعد-أشهر-من-إغلاق-سفارتها-هناك-1060068170.html

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