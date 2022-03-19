https://arabic.sputniknews.com/20220319/إخراج-أفعى-من-داخل-كرة-معدنية-فيديو-1060083570.html
إخراج أفعى من داخل كرة معدنية... فيديو
إخراج أفعى من داخل كرة معدنية... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية إخراج أفعى علقت داخل كرة معدنية في الهند. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T07:14+0000
2022-03-19T07:14+0000
2022-03-19T07:22+0000
نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو الأفعى بعد أن علق الجزء الأمامي من جسدها داخل الكرة المعدنية، ورغم أن الكرة أعاقت حركة رأس الأفعى تماما، إلا أن ذيلها ظل يتحرك وإن كانت حركة بسيطة.تقدم شاب لإنقاذ الأفعى من مأزقها مستعينا بمقص معادن، حيث حاول قطع الكرة بحرص حتى لا يؤذي الأفعى التي بدت مستسلمة.نجح الشاب، بعد عناء، في إحداث فتحة في الكرة تصلح لخروج الأفعى، لكن الأخيرة كانت منهكة للغاية بعد أن التفت حول نفسها داخل الكرة.بعد محاولات متكررة لسقي الأفعى وصب الماء فوق رأسها، بدأت تستعيد حركتها بشكل تدريجي لتعود إلى طبيعتها في النهاية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
إخراج أفعى من داخل كرة معدنية... فيديو
07:14 GMT 19.03.2022 (تم التحديث: 07:22 GMT 19.03.2022) تابعنا عبر
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية إخراج أفعى علقت داخل كرة معدنية في الهند.
ويظهر الفيديو الأفعى بعد أن علق الجزء الأمامي من جسدها داخل الكرة المعدنية، ورغم أن الكرة أعاقت حركة رأس الأفعى تماما، إلا أن ذيلها ظل يتحرك وإن كانت حركة بسيطة.
تقدم شاب لإنقاذ الأفعى من مأزقها مستعينا بمقص معادن، حيث حاول قطع الكرة بحرص حتى لا يؤذي الأفعى التي بدت مستسلمة.
نجح الشاب، بعد عناء، في إحداث فتحة في الكرة تصلح لخروج الأفعى، لكن الأخيرة كانت منهكة للغاية بعد أن التفت حول نفسها داخل الكرة.
بعد محاولات متكررة لسقي الأفعى وصب الماء فوق رأسها، بدأت تستعيد حركتها بشكل تدريجي لتعود إلى طبيعتها في النهاية.