إعلام: الجيش الإسرائيلي يستنفر قواته الجوية في الجولان
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
أفادت وسائل إعلامية عبرية، اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي استنفر قواته الجوية في المنطقة الشمالية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، أن المقاتلات العسكرية الإسرائيلية استنفرت في أجواء هضبة الجولان السورية المحتلة، بعد بلاغ بوجود طائرة دون طيار.
מטוסי קרב הוזנקו לאוויר ברמת הגולן בעקבות זיהוי של תנועה חשודה. לאחר מכן התברר כי מדובר היה בהתראת שווא@AhiyaRaved @yoavzitun pic.twitter.com/CT2luMkKyZ— ynet עדכוני (@ynetalerts) March 19, 2022
وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه ورد إلى الجيش الإسرائيلي بلاغ يقضي بوجود حركة مشبوهة في أجواء هضبة الجولان، فيما يبدو لطائرة دون طيار، ولكن تبين فيما بعد إنه إنذار كاذب.
وأوضح الموقع الإلكتروني العبري مفزاك لايف، أن سكان المنطقة الشمالية الإسرائيلية شعروا بزيادة نشاط لطائرات سلاح الجو الإسرائيلي في سماء مرتفعات الجولان.
להקת ציפורים גדולה הזניקה מטוסי קרב אל גבול הצפוןhttps://t.co/UNsBZU1tFB pic.twitter.com/GOLncqJFdn— 🇮🇱💙 MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) March 19, 2022
وتبين أن البلاغ يتعلق بوجود سرب كبير من الطيور رصدتها أنظمة الرادار، وتم اعتبارها كجسم غير طبيعي وتم إطلاق الطائرات المقاتلة، ولكن دون جدوى.