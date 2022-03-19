عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220319/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يستنفر-قواته-الجوية-في-الجولان-1060110186.html
إعلام: الجيش الإسرائيلي يستنفر قواته الجوية في الجولان
إعلام: الجيش الإسرائيلي يستنفر قواته الجوية في الجولان
أفادت وسائل إعلامية عبرية، اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي استنفر قواته الجوية في المنطقة الشمالية. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T17:42+0000
2022-03-19T17:42+0000
إسرائيل
الجولان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050272529_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d4271e058973d0566daff94c7b4495fd.jpg
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، أن المقاتلات العسكرية الإسرائيلية استنفرت في أجواء هضبة الجولان السورية المحتلة، بعد بلاغ بوجود طائرة دون طيار.وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه ورد إلى الجيش الإسرائيلي بلاغ يقضي بوجود حركة مشبوهة في أجواء هضبة الجولان، فيما يبدو لطائرة دون طيار، ولكن تبين فيما بعد إنه إنذار كاذب.وأوضح الموقع الإلكتروني العبري مفزاك لايف، أن سكان المنطقة الشمالية الإسرائيلية شعروا بزيادة نشاط لطائرات سلاح الجو الإسرائيلي في سماء مرتفعات الجولان.وتبين أن البلاغ يتعلق بوجود سرب كبير من الطيور رصدتها أنظمة الرادار، وتم اعتبارها كجسم غير طبيعي وتم إطلاق الطائرات المقاتلة، ولكن دون جدوى.
إسرائيل
الجولان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050272529_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_062b7f031a445171ad2db2adc61782dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, الجولان, العالم العربي

إعلام: الجيش الإسرائيلي يستنفر قواته الجوية في الجولان

17:42 GMT 19.03.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
تابعنا عبرGoogle news
أفادت وسائل إعلامية عبرية، اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي استنفر قواته الجوية في المنطقة الشمالية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، أن المقاتلات العسكرية الإسرائيلية استنفرت في أجواء هضبة الجولان السورية المحتلة، بعد بلاغ بوجود طائرة دون طيار.
وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه ورد إلى الجيش الإسرائيلي بلاغ يقضي بوجود حركة مشبوهة في أجواء هضبة الجولان، فيما يبدو لطائرة دون طيار، ولكن تبين فيما بعد إنه إنذار كاذب.
وأوضح الموقع الإلكتروني العبري مفزاك لايف، أن سكان المنطقة الشمالية الإسرائيلية شعروا بزيادة نشاط لطائرات سلاح الجو الإسرائيلي في سماء مرتفعات الجولان.
وتبين أن البلاغ يتعلق بوجود سرب كبير من الطيور رصدتها أنظمة الرادار، وتم اعتبارها كجسم غير طبيعي وتم إطلاق الطائرات المقاتلة، ولكن دون جدوى.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала